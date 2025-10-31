El PP ‘felicita’ Halloween al PSOE y al Gobierno Sánchez con un vídeo terrorífico

El vídeo es para troncharse.

El Partido Popular se suma a la moda de Halloween con una felicitación muy especial.

El destinatario es el PSOE y el Gobierno Sánchez por todos los casos de corrupción que tienen enfangada tanto a La Moncloa como a Ferraz.

La pieza arranca con una visión inquietante del palacio presidencial como si fuese esos caserones repletos de personajes escasamente recomendables.

A renglón seguido comienza la presentación del casting que es, verdaderamente, para echarse a temblar.

El primero en salir a escena es el exministro de Transportes y exsecretario general del PSOE, caracterizado como ‘Bábalos, el terror de las chistorras‘.

La siguiente en aparecer es la mujer de Pedro Sánchez, Begoña, a la que presentan como ‘Catedralicia Gómez, coleccionista de imputaciones‘.

Tampoco podía faltar a la fiesta el actual titular de Transportes, el tuitero Puente, al que se rebautiza como ‘Óscar Miente, siniestro de Transportes‘.

También forma parte del elenco la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, que es presentada como ‘Míercoles J. Montero, Chiqui, la muñeca diabólica‘.

El ministro de Justicia es otro de los que se apunta al baila, en este caso caracterizado como ‘Infeliz Bolaños, solo tiene gafas para su amo‘.

Hay un recuerdo para el exsecretario de Organización, Santos Cerdán, ahora encarcelado en Soto del Real. Su papel es el de ‘Cosa Cerdán o lo que queda de él‘.

Otro que no podía quedarse en el tintero es David Sánchez, que está caracterizado en esta pieza como ‘El hermano del soberano va como Pedro por su casa‘.

Para cerrar con el propio Pedro Sánchez, que es ‘El Uuuuuuno, tu pesadilla y cada día la de más gente‘.