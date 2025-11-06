La Audiencia Nacional investiga los pagos en efectivo del PSOE de Sánchez a Ábalos y Koldo García

Llueve y no escampa para Pedro Sánchez.

Los escándalos siguen redimensionandose y ahora la Audiencia Nacional ha decidido abrir una pieza separada para investigar los pagos en efectivo del PSOE al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su colaborador más cercano, Koldo García.

Este movimiento judicial, bajo la dirección del juez Ismael Moreno, ha caído como un balde de agua fría en la sede del partido socialista en Ferraz. El tema es serio: el magistrado indaga si las devoluciones de gastos pagadas en efectivo, que según los socialistas eran una práctica habitual en la formación, pudieron haber sido utilizadas para blanquear fondos de origen cuestionable, en el marco del conocido caso Koldo.

Todo comenzó con el Tribunal Supremo, cuando el magistrado Leopoldo Puente interrogó al exgerente del PSOE, Mariano Moreno, y a la empleada Celia Rodríguez.

Durante estos interrogatorios se detectaron «lagunas» y «falta de explicación suficiente» sobre el origen y control de esos pagos en efectivo. Ambos defendieron que todo era legal y que las entregas correspondían a liquidaciones por gastos ordinarios: comidas, hoteles, gasolina y desplazamientos, negando cualquier indicio de una caja B. Sin embargo, un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil reveló incongruencias entre la documentación contable y conversaciones privadas que sugerían ingresos en sobres dentro de la sede del partido.

En este sentido, ambos afirmaron que estas liquidaciones se hacían sin mayores verificaciones, solo con los tickets entregados.

La inquietud ahora bajo investigación judicial es que Ábalos y Koldo podrían haber cubierto gastos con dinero procedente de actividades ilícitas. Al ser compensados por el partido, esos fondos habrían quedado blanqueados. Según documentos presentados, el PSOE entregó casi 190.000 euros en metálico a Ábalos, Koldo y otros miembros de la Secretaría de Organización entre 2017 y 2024. En paralelo, se estima que las supuestas mordidas relacionadas con el caso Koldo podrían ascender a unos cinco millones de euros. De este modo, los reintegros habrían servido para regularizar apenas un 3,8% del presunto total del botín.

El procedimiento bajo sospecha

El juez Ismael Moreno ya ha recibido todas las declaraciones, informes de la UCO y documentación enviada por el PSOE. Ha trasladado esta información al Ministerio Fiscal y a las partes implicadas para analizar si hubo delitos relacionados con el blanqueo o simplemente una falta de diligencia en el control financiero. La clave radica en cómo se manejaban estos procedimientos: hasta 2020, el PSOE realizó la mayoría de estos reintegros en efectivo sin verificar si los gastos presentados para su reembolso habían sido realmente pagados por quienes lo solicitaban ni qué método se utilizó para dichos pagos.

El Supremo ya había señalado deficiencias en los controles existentes y alertaba sobre la posibilidad de que algunos tickets presentados correspondieran a gastos cubiertos con dinero irregular. Además, la declaración de la empresaria Carmen Pano, quien afirma haber entregado efectivo en Ferraz, añade más leña al fuego.

Las repercusiones de esta investigación no son solo penales. Para el Partido Socialista, que vive uno de sus momentos más críticos respecto a su imagen pública, abrir una nueva línea sobre cómo manejan sus fondos internos podría socavar aún más la credibilidad del liderazgo nacional. En especial por la posibilidad de que aflore la tan temida caja b.