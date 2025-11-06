Feijóo da en el clavo con su sutil crítica a Sarah Santaolalla: la tertuliana de TVE se pone como el bicho del pantano

No lleva bien las críticas.
Pero a buen seguro que aún lleva peor que no se la mencione por su nombre.
Alberto Núñez Feijóo, que presidió en la jornada del 5 de noviembre un acto con autónomos, dio cumplida respuesta a Sarah Santaolalla, ‘tertuliana prémium’ de TVE, por decir en ‘Directo al Grano‘ que ella se alegraba enormemente de que en España hubiese cada vez menos autónomos:
Hay dos noticias que están circulando en los últimos días. Una, la bajada de autónomos, de nivel de autónomos en nuestro país. Que eso es una buena noticia, que haya menos autónomos significa que hay menos precariedad y hay más trabajo estable. O sea, que hay que celebrar que haya menos autónomos. Jamás he visto a los autónomos ir a la huelga. Y jamás les he visto pedir un privilegio.
El presidente del Partido Popular se quedó atónito ante tal afirmación y aprovechó su comparecencia en la capital cántabra para aclararle algunos conceptos a la zascandil sabelotodo:
Cuando escucho por ahí decir algunas terminales mediáticas del Gobierno que cuanto menos autónomos mejor, pero esta señora, ¿a qué se ha dedicado? ¿Cómo es esto de que cuanto menos autónomos mejor? Será lo contrario, cuanto más autónomos mejor, no cuanto menos. ¿O es que todo el mundo tiene que ser asalariado por cuenta del Estado? ¿Y quién paga los salarios si no son los autónomos, si no son los trabajadores?
Santaolalla se puso como el auténtico bicho del pantano ante la interpelación realizada por Alberto Núñez Feijóo.
La ‘experta tertuliana’ acusó al presidente del PP de poco menos que perseguir su trabajo y el de otros compañeros de la prensa:
Pensé que aspiraba a gobernar este país, no a perseguir mi trabajo y el de otros compañeros de la prensa.
Señor Feijóo, respete que haya profesionales que no se pliegan a trabajar bajo sus órdenes.
