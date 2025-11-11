Cayetana estalla contra los atropellos de Sánchez: “¡Dictador!”

Sin contemplaciones.

La diputada del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, no se ha cortado ni un poco en su intervención en el desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, celebrado este martes en el Hotel Four Seasons de Madrid, donde presentó a su compañero de partido, Miguel Tellado.

La popular reflexionó sobre el estado de la democracia en España y las maniobras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para impulsar su estrategia de colonización de las instituciones y avanzar en su proyecto totalitario.

«Es un gobierno hipócrita que carga contra un dictador muerto mientras se inclina ante uno vivo. Ya ni disimula su desprecio por la democracia y más aún tras lo visto este domingo. Pedro Sánchez ya no solo pretende gobernar sin el Parlamento, sino también dar sentencia. Los tres poderes en uno. Eso tiene un nombre, un sucio nombre: dictadura».

Álvarez de Toledo incidió en cómo la izquierda se encuentra en una deriva total, impulsando un régimen que atenta contra la democracia y fomenta el conflicto entre ciudadanos. Sin embargo, no se amilana y considera que, ante la sumisión, hay que rebelarse.

«Moralmente impune, desvinculada de valores como la verdad o la buena voluntad, plantea una disyuntiva perversa: sumisión o conflicto. Si no te sometes, te liquidan civilmente: fascista, racista, machista, lo que sea. A veces incluso consiguen echarte del tablero. A mí me pasó, aunque volví. Entre la sumisión y el conflicto, es preferible el conflicto».

Sobre las retóricas que llenan el relato de la izquierda, insistió en que las etiquetas hoy «no significan nada», porque han sido tan manoseadas que palabras como fascista, antifascista o machista han perdido su sentido.

En este punto, destacó la reivindicación que ha hecho la extrema izquierda de la agresión a un periodista de El Español en la Universidad de Navarra.

«La palabra antifascista era sinónimo de intolerante, incluso de violento: el que impide a un ciudadano hablar en la universidad; el que rompe la cara a un periodista; el que practica o justifica el terrorismo».

También citó al escritor italiano Pier Paolo Pasolini, quien señaló que los nuevos fascistas serán los que se llamen “antifascistas”, e incidió en que el deber de los demócratas es plantarles cara mediante la resistencia civil y política, en nombre de la convivencia.

La popular señala que se deben recuperar los valores que el populismo sanchista ha destruido, empezando por el respeto a la verdad, y ha emplazado a los españoles a mantenerse siempre vigilantes para evitar perder la democracia.