El chiste se cuenta solo: Una socialista andaluza exige responsabilidades a Moreno Bonilla…¡por fotografiarse con el detenido presidente de la Diputación de Almería!

Lo de la paisana es de auténtica traca.

Ya era sabido que el PSOE iba a aprovechar la detención del presidente de la Diputación de Almería, del Partido Popular, para sacar tajada electoral ahora que los comicios en Andalucía están a poco más de medio año vista para su celebración.

Pero tiene bemoles que María Márquez, vicesecretaria general del PSOE de Andalucía y portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento autonómico, esgrima como argumento imbatible que el presidente de la Junta de Andalucía, el popular Juanma Moreno Bonilla, tenía que estar al cabo de la calle por haberse fotografiado con él.

Así se despachó la socialista desde la sala de prensa del Parlamento de Andalucía:

Miren, que Moreno Bonilla no sabía lo que pasaba en el Partido Popular de Almería no se lo cree nadie. Lo que pasa en el PP de Almería lo sabe Almería entera. Almería entera. Y es que en el año 2021 ya se detuvo al vicepresidente de la Diputación de Almería. Claro que lo sabía, claro que lo sabían, pero ¿qué han hecho? Tapar, tapar y tapar marca de la casa de Moreno Bonilla. Por cierto, fue a la toma de posesión del presidente de la Diputación de Almería, lo ha acompañado en todos los actos que ha podido y antes de ayer lo metió en su consejo de dirección. En el Congreso de Aplaudidores de Moreno Bonilla de hace una semana lo metió en el consejo de dirección. Por tanto, nosotros no vamos a parar. Nosotros no vamos a parar hasta descubrir la verdad. Lo hemos dicho en numerosas ocasiones y, de hecho, claro que queremos que venga Moreno Bonilla a comparecer con nosotros. Y que se acerque al Parlamento de Andalucía todas las veces que sean necesarias.

La cuestión de fondo es que, puestos a hablar de fotos, Pedro Sánchez (PSOE) tiene imágenes a porrillo con Cerdán, con Ábalos, con Koldo, con Aldama o con la fontanera Leire Díez.

Las redes sociales fueron un verdadero clamor recordando esas imágenes del inquilino de La Moncloa con todos esos socialistas que ahora están en el ojo del huracán:

PSOE de Andalucía hablando de corrupción?

Vaya par de huevardos gastan — 𝐊𝐚𝐟𝐤𝐢𝐚𝐧𝐨 (@Kafkian0) November 19, 2025

¿Os dais cuenta de lo que estáis diciendo sobre vuestro líder supremo? — velardedaoiz2 (@velardedaoiz2) November 19, 2025

¿Conocía Sánchez lo que hacian desde el año 2019 Abalos, Koldo, Cerdán, Tito Berni, Begoña, el «hermanito» y el resto de la banda, incluida «la fontanera»? Tanto si lo conocía como no, debe DIMITIR. Basándose en la corrupción montó una moción de censura para echar a Rajoy pic.twitter.com/Tir6a67SYQ — ROC (@raorco1971) November 19, 2025

Que Sánchez no sabía q sus 3 colegas puteros del Peugeot se lo estaban llevando crudo desde el primer día, la mujer pedía pasta a empresas por dar cátedras sin titulación o q al hermano tonto lo enchufaron en un curro del q desconocía hasta donde estaba, tampoco se lo cree nadie pic.twitter.com/9cGnc4HufH — 𝕐𝕦𝕜𝕚𝕠 𝕊𝕖𝕜𝕚 𝔽𝟙 (@YUKIOSEKImaddog) November 19, 2025

Siguiente tema: Sánchez no sabía nada de lo que hacían sus dos secretarios de organización, ni el portero de puticlub que iba con él a todos lados, ni su fiscal general del Estado, ni su mujer, ni su hermano, ni la fontanera que hablaba en nombre del PSOE. Todo ok, María. — Alberto Loranca (@loranquismo) November 19, 2025