MARÍA MÁRQUEZ NO FUE CONSCIENTE DE QUE LAS ACUSACIONES CONTRA EL PP IBAN A VOLVERSE EN CONTRA DE PEDRO SÁNCHEZ

El chiste se cuenta solo: Una socialista andaluza exige responsabilidades a Moreno Bonilla…¡por fotografiarse con el detenido presidente de la Diputación de Almería!

Mofas en las redes sociales: "¿El PSOE de Andalucía hablando de corrupción? ¡Vaya par de huevardos gastan!"

Lo de la paisana es de auténtica traca.

Ya era sabido que el PSOE iba a aprovechar la detención del presidente de la Diputación de Almería, del Partido Popular, para sacar tajada electoral ahora que los comicios en Andalucía están a poco más de medio año vista para su celebración.

Pero tiene bemoles que María Márquez, vicesecretaria general del PSOE de Andalucía y portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento autonómico, esgrima como argumento imbatible que el presidente de la Junta de Andalucía, el popular Juanma Moreno Bonilla, tenía que estar al cabo de la calle por haberse fotografiado con él.

Así se despachó la socialista desde la sala de prensa del Parlamento de Andalucía:

Miren, que Moreno Bonilla no sabía lo que pasaba en el Partido Popular de Almería no se lo cree nadie. Lo que pasa en el PP de Almería lo sabe Almería entera. Almería entera. Y es que en el año 2021 ya se detuvo al vicepresidente de la Diputación de Almería. Claro que lo sabía, claro que lo sabían, pero ¿qué han hecho? Tapar, tapar y tapar marca de la casa de Moreno Bonilla.

Por cierto, fue a la toma de posesión del presidente de la Diputación de Almería, lo ha acompañado en todos los actos que ha podido y antes de ayer lo metió en su consejo de dirección. En el Congreso de Aplaudidores de Moreno Bonilla de hace una semana lo metió en el consejo de dirección. Por tanto, nosotros no vamos a parar. Nosotros no vamos a parar hasta descubrir la verdad. Lo hemos dicho en numerosas ocasiones y, de hecho, claro que queremos que venga Moreno Bonilla a comparecer con nosotros. Y que se acerque al Parlamento de Andalucía todas las veces que sean necesarias.

La cuestión de fondo es que, puestos a hablar de fotos, Pedro Sánchez (PSOE) tiene imágenes a porrillo con Cerdán, con Ábalos, con Koldo, con Aldama o con la fontanera Leire Díez.

Las redes sociales fueron un verdadero clamor recordando esas imágenes del inquilino de La Moncloa con todos esos socialistas que ahora están en el ojo del huracán:

