El temor a la cárcel desata la verborrea de José Luis Ábalos: ahora pone en la diana a Yolanda Díaz

Está desatado.

José Luis Ábalos, ante el temor de que le puedan quedar pocas horas para seguir disfrutando de su libertad, está que no deja títere con cabeza.

A media mañana de este 26 de noviembre de 2025 montó un incendio con un mensaje en la red social X confirmando que la reunión entre Pedro Sánchez y Arnaldo Otegi en un caserío del País Vasco se produjo.

Sobre la reunión del presidente Pedro Sánchez, Santos Cerdán y Arnaldo Otegui en 2018 en un caserio para negociar la moción de censura contra Rajoy, sólo puedo decir lo que me contaron fuentes presenciales, y es que esa entrevista existió. — José Luis Ábalos (@abalosmeco) November 26, 2025

No contento con ese bombazo, en la tarde, después de ver como la viceprsidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz se refería a él como «golfo», al exsecretario de Organización del PSOE se le hincharon las narices y fue a saco contra la líder de Sumar:

Antes de llamarme «golfo», señora vicepresidenta y ministra de Trabajo, mejor sería que recordara qué papel jugó cada uno durante la pandemia de COVID-19. No sé cuál fue el suyo, pero si sé cuál fue el mío. Además de dar la cara todos los días para informar y tranquilizar a la sociedad como una de las cuatro autoridades con responsabilidad ejecutiva que estableció el decreto del Estado de Alarma, tuve la responsabilidad de controlar la movilidad del país con el fin de evitar los contagios y al mismo tiempo garantizar el abastecimiento de alimentos o medicinas de una población confinada y de lo que, por cierto, los españoles no tuvieron ningún problema.

Y lanzó una velada amenaza en relación al uso de las viviendas oficiales que usan los ministros:

Ya que valora tanto el estado de derecho desde el punto de vista institucional, político y profesional, a ver si también lo hace poniendo en valor un principio fundamental como el de la “presunción de inocencia”. Y ya que nos ponemos tan estupendos, quizás usted nos debería aclarar si la vivienda asignada para los ministros y ministras, y sus familias podía ser usada por otras personas sin derecho a ello.