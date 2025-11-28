El PP despelleja a José Pablo López (TVE) ante el último bulo de Silvia Intxaurrondo: «Vamos a exigir que rectifique»

Harto de las manipulaciones de Silvia Intxaurrondo.

Eduardo Carazo, miembro del Partido Popular en la Comisión de control a RTVE en el Congreso de los Diputados, aprovechó la presencia de su presidente, José Pablo López, para recordarle el auténtico agujero de credibilidad que está provocando en la televisión pública la presentadora de ‘La Hora de La 1‘.

Y todo a cuenta de este mensaje que escribió la periodista vasca en la red social X:

‼️La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha hecho firme la condena a @elmundoes y a su director @JqManso. Se les condena a rectificar el bulo que difundieron sobre mí y a pagar las costas de los tres procesos. La sentencia es firme y definitiva.

Es una pena que un periódico en… pic.twitter.com/4AgikPJA7y — Silvia Intxaurrondo (@SIntxaurrondo) November 21, 2025

Eduardo Carazo se mostró tajante en el transcurso de la Comisión de control a RTVE:

Creo que no le interesa hablar de la señora Intxaurrondo y de su manipulación y no me extraña, porque después de que el pasado viernes Miguel Tellado dejara en evidencia en ‘La hora de La 1’ la manipulación de Telepedro, la señora Intxaurrondo decidió contraatacar con un bulo, con una mentira. Mire, en la red social X nos acusó a los diputados del PP en esta comisión de connivencia con la derecha mediática para difundir bulos contra ella por registrar una pregunta el 1 de marzo de 2024 sobre una información que según ella se publicaría tres días después. Pero mintió, porque esa información la había publicado el medio digital Vozpópuli el 10 de febrero, varias semanas antes. Se lo señalamos, pero no contestó.

Y deslizó con mucha ironía que el presidente de RTVE tenía una oportunidad de oro para combatir las ‘fake news’: