EDUARDO CARAZO, CONTUNDENTE EN LA COMISIÓN DE CONTROL A RTVE

El PP despelleja a José Pablo López (TVE) ante el último bulo de Silvia Intxaurrondo: «Vamos a exigir que rectifique»

"La mentira y las fake news para atacar al principal partido de España no pueden tener cabida en un medio que pagamos todos"

Eduardo Carazo, miembro del Partido Popular en la Comisión de control a RTVE en el Congreso de los Diputados, aprovechó la presencia de su presidente, José Pablo López, para recordarle el auténtico agujero de credibilidad que está provocando en la televisión pública la presentadora de ‘La Hora de La 1‘.

Y todo a cuenta de este mensaje que escribió la periodista vasca en la red social X:

Eduardo Carazo se mostró tajante en el transcurso de la Comisión de control a RTVE:

Creo que no le interesa hablar de la señora Intxaurrondo y de su manipulación y no me extraña, porque después de que el pasado viernes Miguel Tellado dejara en evidencia en ‘La hora de La 1’ la manipulación de Telepedro, la señora Intxaurrondo decidió contraatacar con un bulo, con una mentira. Mire, en la red social X nos acusó a los diputados del PP en esta comisión de connivencia con la derecha mediática para difundir bulos contra ella por registrar una pregunta el 1 de marzo de 2024 sobre una información que según ella se publicaría tres días después. Pero mintió, porque esa información la había publicado el medio digital Vozpópuli el 10 de febrero, varias semanas antes. Se lo señalamos, pero no contestó.

Y deslizó con mucha ironía que el presidente de RTVE tenía una oportunidad de oro para combatir las ‘fake news’:

Y por eso le anuncio que vamos a exigir formalmente a la señora Intxaurrondo para que rectifique esa mentira. Lo hago ya públicamente en esta comisión. Mire, la mentira y las ‘fake news’ para atacar al principal partido de España no pueden tener cabida en un medio que pagamos todos, ni pueden salir de una presentadora que cobra cientos de miles de euros al año de todos los españoles. Y como usted ha manifestado a lo largo de esta comisión que entre sus principales objetivos está combatir las fake news, pues le dejo la oportunidad. Ahí la tiene. Pase del dicho al hecho y pídale también en esta comisión a la señora Intxaurrondo que rectifique eso que, como digo, es mentira y es un bulo. Si de verdad está comprometido en la lucha contra las fake news y contra los bulos, tiene la oportunidad de oro de pedirle, como nosotros, a la señora Intxaurrondo que rectifique esa mentira y esa información. Nada más.

