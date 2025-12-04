Santiago Abascal se deshueva de risa al contar cómo pagaba la banda de Sánchez la gasolina del Peugeot

Brutal.

Santiago Abascal, que está en modo electoral por tierras extremeñas, no dudó en darle duro al Gobierno Sánchez al que tildó de «mafia».

Desde la localidad pacense de Villanueva de la Serena, el líder de VOX no se cortó un pelo:

Nos gobierna una mafia. Porque en la presidencia del Gobierno hay un capo. Pero es que es increíble relatar, y a mí me cuesta hacerlo todos los días, porque a veces siento que me repito y me siento un poco ridículo, pero es que tenemos que volver a contarnos. Porque no nos podemos acostumbrar a lo que nos está pasando.

Especialmente recordó el episodio de cómo se costeaba la gasolina del famoso Peugeot de las primarias del PSOE:

Es que salieron cuatro tipos en un Peugeot a hacer unas primarias dentro de su partido en las que cambiaban las urnas y cambiaban los votos, y cuando iban al surtidor y echaban gasolina, el que conducía era Koldo, y ya lo he contado, ¿con qué llenaba la gasolina, cómo la pagaba? Con el dinero de las putas. Del suegro. No, no, se ríen, claro, es que, hombre, mejor reír que llorar. Pero maldita la gracia.

Se mofó de cómo Sánchez intentó desmarcarse de los encarcelados:

Y después, cuando asaltaron el poder en su partido y después el poder en España, ¿en qué se gastaban el dinero los que tenían afición? Pues en lo mismo. Era un círculo. Venía de un lado e iba al mismo lado. ¡Pero, ojo. Que no sabía ni quién era, que en lo personal no le conocía! Horas y horas, kilómetros y kilómetros metidos en el mismo coche, los cuatro. Koldo, en la cárcel. Ábalos, en la cárcel. Cerdán, en la cárcel, ahora lo han sacado un rato. Y el otro que todavía no ha entrado en la cárcel. ¡Ah, eso sí, pero en lo personal no se conocían!

Detalló que, en condiciones normales, cuando se comparten tantas horas de trayectos dentro de un mismo coche o de una furgoneta:

Yo vengo en la furgoneta con los compañeros y nos conocemos todos. Y allí hablamos de todo. Pero estos no. Estos hablaban de filosofía, de poesía, de infraestructuras. A pesar de las aficiones, ¿eh? A pesar de que uno era el yerno del suegro, como todos. Y el otro, bueno, los otros dos, con las creencias que tenían. Ah, no. Y hablaban de poesía.

Para Abascal no es de extrañar que quienes han manipulado voluntades en su propio partido pretendan hacerlo también a lo grande: