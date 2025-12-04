Tremendo tirón de orejas de María San Gil a PP y Vox por sus diatribas: “¿Lo han entendido?”

Colosal.

La expresidenta del Partido Popular del País Vasco, María San Gil, ha dado un fuerte tirón de orejas al PP y a Vox por su falta de unión ante la amenaza que representa Pedro Sánchez.

En el evento de presentación de Sociedad Civil Española, la nueva plataforma que busca «regenerar» España y que agrupa a más de 100 entidades como Pie en Pared, el Foro Libertad y Alternativa, Fundación NEOS, Iniciativa 2028 o Español a Español por la Constitución, San Gil ha hecho énfasis en el riesgo que representa el Frente Popular de Pedro Sánchez —compuesto por comunistas, independentistas y etarras— para la democracia:

«Yo creo que nosotros, como sociedad civil, hemos entendido la naturaleza de este Frente Popular y por eso nos hemos asociado, porque creemos y entendemos que tenemos que trabajar de forma incansable por conseguir que en España haya otro tipo de Gobierno».

Y aquí vino lo fuerte: una tremenda reprimenda a los dos partidos de derechas que aglutinan la mayoría social en este momento, de acuerdo con todas las encuestas salvo la del CIS de Tezanos, por estar más centrados en el cálculo político y en fortalecer sus posiciones a costa del otro.

«Ahora, mi pregunta es —y me alegro mucho porque me han sentado entre Cayetana Álvarez de Toledo y Pepa Millán— si el Partido Popular y Vox lo han entendido. Y esto se lo digo a las dos con todo el cariño del mundo. Pero me parece importantísimo que ambos partidos —y de verdad me alegro de que estéis aquí, porque os lo digo tal cual— entendáis la enorme responsabilidad que tenéis. Esto va mucho más allá de unas siglas políticas. Soy la voz de la sociedad y sé que lo sabéis. Sé que lo sabéis. Que todo lo que os estoy diciendo no os suena nuevo, que no os estoy contando nada que no hayáis escuchado. Pero lo que no entiendo es por qué sois el uno para el otro —y el otro para el uno— un absoluto dolor de muelas. ¿Por qué para el PP el objetivo es marginar a Vox y por qué para Vox el objetivo es debilitar al PP para sustituirlo?. Yo he sido política y sé que en las elecciones uno quiere ganar votos y estamos para ganar votos. Y tenemos proyectos políticos diferentes, pero complementarios. Y es de tal magnitud el Frente Popular que tenemos gobernando este país, la involución democrática es tan importante, que yo creo que tanto el PP como Vox, Vox como el PP, tenéis que hacer un esfuerzo de generosidad política».

La vicepresidenta de NEOS ha puesto de ejemplo la actitud de las distintas asociaciones que conforman Sociedad Civil y que, pese a que defienden causas diversas, se han puesto de acuerdo en trabajar unidas para detener el proyecto totalitario de Sánchez, que pone en riesgo tanto la unión territorial del país como el sistema democrático del último medio siglo.