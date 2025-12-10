El ‘guarro’ Tomé dimite como presidente de la Diputación de Lugo pero mantiene su cargo como alcalde de Monforte, tras las denuncias por acoso

El alcalde de Monforte, José Tomé, ha presentado su dimisión como presidente de la Diputación de Lugo tras las denuncias por acoso que han trascendido en las últimas horas. Pese a que en un principio también se había previsto que dejaría todos sus cargos en el Partido Socialista de Galicia, ha optado por quedarse como alcalde de Monforte.

Según había adelantado Europa Press, el líder del PSOE en la provincia de Lugo convocó una rueda de prensa para anunciar la decisión pese a que cinco horas antes había afirmado que no dimitiría porque las denuncias en su contra eran falsas como parte de una «venganza» política en su contra.

Sin embargo, las presiones de Moncloa tras la dimensión que ha tomado el asunto -enmarcado en los escándalos de Paco Salazar y Antonio Hernando- le hicieron ‘cambiar de opinión’.

Dio a conocer que tanto él como todos sus concejales han solicitado la suspensión de militancia en el partido, y que seguirá al frente del Ayuntamiento de Monforte de Lemos, junto a un grupo de no adscritos.

El nuevo Paco Salazar

El PSOE vuelve a estar en el ojo del huracán por un nuevo caso de acoso sexual.

Y otra vez al supuesto autor de los abusos hay que encontrarle en el núcleo duro de Pedro Sánchez.

La exclusiva, todo hay que decirlo, es de los compañeros de ‘Código 10’ (Cuatro), que han sacado a la luz las ‘lindezas’ de José Tomé, presidente de la Diputación de Lugo (Galicia) y también alcalde de Monforte de Lemos.

Al menos 6 mujeres compartieron su testimonio con el programa que presentan Nacho Abad y David Alemán.

Tomé forma parte del Comité Federal del PSOE, lo que supone que es una pieza clave dentro del núcleo duro de Pedro Sánchez. Las denuncia de las presuntas víctimas de Tomé fueron puestas en el canal interno del partido contra el militante en activo.

Exclusiva | Desvelamos una de las denuncias interpuesta en el canal interno por una compañera: “No tengo ninguna esperanza de que se tome alguna medida” ð´ #Código10 en @cuatro con @Nacho_Abad y @davidalemantv

➡ https://t.co/LoaN6HQ3n8 pic.twitter.com/kHCyTJNHHQ — Código 10 (@Codigo10tv) December 9, 2025

Una de ellas relató que en la provincia de Lugo todo el mundo sabía lo que pasaba:

Era un secreto a voces. Todos lo sabe Tomé llevaba tiempo acosando a muchas mujeres del PSOE en el departamento gallego. Le da igual que seas militante, simpatizante, concejala, trabajadora, alcaldesa, periodista o diputada, no se salva ninguna. Se cree impune y es normal porque muchas de las mujeres que los hemos sufrido hemos dado las quejas a otros cargos.

Exclusiva | Una de las seis denunciantes lo relata así: “Te ofrece trabajo a cambio de un precio; puedes llegar a ser funcionaria o interina a cambio de sexo”. ð´ #Código10 en @cuatro con @Nacho_Abad y @davidalemantv

➡ https://t.co/LoaN6HQ3n8 pic.twitter.com/fCyEH1qMfo — Código 10 (@Codigo10tv) December 9, 2025

Las víctimas lamentan que siempre se las pusiera a ellas en tela de juicio:

A las que se cuestionan siempre es a las víctimas, mientras ellos siguen ejerciendo su poder y su abuso sin que nadie les pare los pies. Algunas nos hemos tenido que distanciar del partido para no seguir sufriendo este tipo de conductas, pero no es justo que las que tengamos que irnos seamos nosotras.

Desde el PSOE de Galicia, Lara Méndez, secretaria de Organización, trató de esquivar la cuestión acogiéndose al argumento de que no conocía en detalle lo que había sucedido: