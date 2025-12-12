El brutal alegato de una socialista contra los casos de acoso en su partido: «Estoy hasta el moño de p*teros»

Igual que se dice que tiran más dos tetas que dos carretas, también influye más la militancia que salir a cargar contra un compañero de partido por más que haya perpetrado la acción más deleznable.

Sin embargo, siempre hay excepciones a la norma.

El caso más representativo a la hora de criticar con contundencia esta oleada de guarretes vinculados al núcleo duro de Pedro Sánchez y del PSOE es el de Ángeles Férriz, diputada socialista en el Parlamento de Andalucía.

La política no dudó en condenar sin ambages lo que estaba sucediendo en su formación con los casos conocidos de Paco Salazar, al que iban a poner de asesor del inquilino de La Moncloa; Antonio Navarro, líder del PSOE en Torremolinos (Málaga) o de José Tomé, presidente de la Diputación de Lugo y alcalde de Monforte de Lemos:

Pues estoy hasta el moño de puteros y de acosadores. ¿Le sirve la contundencia? Claro que estoy hasta el moño. Sobre todo porque me duele en un partido como el mío, donde estos comportamientos, como ustedes comprenderán, nos desgarran por dentro. Porque no tienen cabida. Y porque no pueden cuestionar todo lo que es la historia de una organización que ha sido la que ha protagonizado los mayores avances de la historia de los derechos de las mujeres.

Resaltó que estos individuos no pueden manchar el trabajo realizado por su formación en pos de la igualdad y del respeto a las mujeres y que a ella no la van a callar porque consideró que es sano este reconocimiento de los errores cometidos: