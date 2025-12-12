La dictadura del PSOE en el Parlamento catalán: así amordaza y expulsa a un diputado de VOX

Es indignante.

Aunque es verdad que en Cataluña, desde hace muchos años, se intenta ahogar por todos los medios posibles aquellas voces que discrepan del oficialismo.

Y da igual que sean los de la banda de Carles Puigdemont (Juntos por Cataluña), Oriol Junqueras (ERC) o los del socialista Salvador Illa.

Quien ponga en solfa las políticas de los nacionalistas, independentistas y del PSOE, el resultado es la mordaza.

Y si no que se lo digan a Alberto Terradas, diputado de VOX en el Parlamento catalán, al que se le acabó por echar de la comisión sobre la Unión Europea y Acción Exterior porque a su presidenta, la socialista Neus Comes, no le gustaron sus palabras:

Es indigno que comparezca la UNRWA en este Parlamento y que además venga en ese tono pretendiendo dar lecciones de moralidad. ¿Qué lecciones nos puede dar una falsa ONG que es cómplice con el terrorismo islamista? En una estructura operativa y propagandística de jamás.

Aquí se produjo la primera interrupción:

Diputado, un momento. Por favor, mantengamos un lenguaje adecuado. Por favor, le pido que no me haga actuar porque me falta el respeto.

Tarradas no se calló:

Mantengo mi intervención, pero por favor, ha ido corriendo el tiempo durante el tiempo que me han interrumpido. Una organización integrada en la estructura operativa y propagandística de Hamas y que actúa como vehículo de financiación también de la sociedad de los hermanos musulmanes. La UNRWA es una organización con las manos manchadas de sangre. De sangre de inocentes.

Comes volvió a cortar al diputado de VOX:

Diputado, le vuelvo a llamar al orden. Es el segundo aviso. Por favor, no me haga que haya una tercera porque entonces le quitaré la palabra.

Pero Tarrada no se cortó:

Porque mientras ustedes recitan aquí discursos buenistas y sentimentalistas, la Generalitat se ha dedicado a saquear millones de euros a los catalanes para entregárselos al islamismo radical. Señora Presidenta, no me vuelva a interrumpir, estoy en el uso de mi palabra.

La socialista terminó por sacar los pies del texto:

Ha faltado a una institución que es la Generalitat de Cataluña. La máxima institución de Cataluña. En amparo del artículo 239 queda expulsado de la Cámara.

Pero el parlamentario de VOX pudo echarle en cara a la socialista su falta de imparcialidad: