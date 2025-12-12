Azcón (PP) aprovecha el pánico de la socialista Alegría y convierte Aragón en el nuevo frente electoral contra Sánchez

Ya lo dice el clásico popular, que no hay dos sin tres.

Si Extremadura celebra elecciones dentro de nueve días, el 21 de diciembre de 2025 y Castilla y León las tiene el 15 de marzo de 2026, se suma a esta desenfrenada carrera por las urnas la Comunidad Autónoma de Aragón.

Jorge Azcón, su presidente autonómico, y líder del Partido Popular en la región, optó por adelantar los comicios al próximo 8 de febrero de 2026 al comprobar que no tiene el respaldo de VOX para sacar adelante las cuentas de cara al ejercicio venidero.

Cierto es que ya había un run run en estas últimas semanas sobre un hipotético escenario de convocar elecciones anticipadas por la falta de apoyos para sacar los Presupuestos autonómicos.

Y a última hora del 11 de diciembre de 2025 se hizo oficial el anuncio del mandatario del PP de disolver el Parlamento y que sean los aragoneses quienes ahora decidan si otorgan o no una mayoría absoluta o lo suficientemente holgada a los populares para que puedan gobernar sin cortapisas.

De hecho, en estos últimos días, Azcón mantuvo varios encuentros con los representantes de las diferentes fuerzas que conforman el Parlamento de Aragón e intentar conseguir su voto afirmativo a las cuentas.

Pero ante la negativa generalizada, al líder autonómico no le quedó más remedio que activar el botón del adelanto electoral:

Dos cosas nos quedan claras del encuentro con el PSOE: 1- No tienen la más mínima intención de negociar, solo buscan ganar tiempo.

No son de fiar. Sanchismo en estado puro. 2- Pilar Alegría se niega a revelar de qué habló con Salazar. Dos veces se ha negado a responder a la…

La decisión de Jorge Azcón deja, y nunca mejor dicho, en bragas a un PSOE que tiene como candidata a Pilar Alegría.

La ministra portavoz y responsable de Educación y Deportes tiene ante sí un curioso marrón, que es la famosa foto de marras almorzando distendidamente con el guarrete de Paco Salazar.

Esa imagen, qué duda cabe, la va a perseguir a lo largo y ancho de la precampaña y campaña electoral.

Las encuestas, eso sí, no vislumbran que el PP pueda obtener una mayoría suficiente y, salvo sorpresas, debería de entederse con VOX.

Según el Votómetro de la consultora Redlines, recogido por ‘El Mundo’, el PP conseguiría 30 de los 67 escaños de las Cortes de Aragón, a cuatro de la mayoría absoluta. El PSOE se desplomaría de 23 a 18 diputados, y VOX subiría de siete a 11. Aragón Existe lograría tres, la Chunta Aragonesista obtendría dos, como IU, y Podemos, uno. El PAR perdería su único escaño.