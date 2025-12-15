Una consejera de Page acusa a Sánchez de manipular las primarias del PSOE y 48 horas después se ve forzada a recular

48 horas le duró a Sara Simón su calentón verbal.

La consejera socialista de Igualdad de la Junta de Castilla-La Mancha largó lo más grande cuando le preguntaron por los casos de acoso sexual en el seno del PSOE y, especialmente, en el núcleo duro de Pedro Sánchez.

La política del Ejecutivo de Emiliano García-Page se despachó con unas declaraciones incendiarias:

Podríamos estar hablando de casos aislados si no viésemos cómo los principales casos tienen que ver con personas que han estado en el círculo más íntimo y más cercano de nuestro secretario general. Ahora se entienden muchas cosas. Yo recuerdo cuando estábamos en el proceso de primarias para elegir a nuestro secretario general, en el que se enfrentaba el compañero Pedro Sánchez con la compañera Susana Díaz y el compañero Patxi López, y nosotros veíamos, como en nuestra provincia, como había agrupaciones en las que de repente en los censos aparecían 30 o 40 personas que no sabíamos de dónde. Obviamente, eso en ese momento no se pudo denunciar porque no sabíamos cómo habían ocurrido estas cuestiones, ni tampoco quién era el responsable, pero eran comportamientos que llamaban mucho la atención.

Y no dudó en apuntar a Pedro Sánchez:

Y ahora, con todo lo que está pasando, con todo lo que está saliendo a la luz, con todo lo que estamos viendo, pues a lo mejor se explican muchas cuestiones de cosas que pasaban en ese momento. Y a mí me cuesta muchísimo pensar que nuestro secretario general era ajeno a los comportamientos que tenían sus personas más cercanas. Porque entiendo que no se le puede responsabilizar, pero me cuesta mucho pensar que, desde luego, era ajeno o no conocía o no sabía de los comportamientos de las personas que le estaban acompañando día a día y recorriendo España para hacer su campaña de primarias. No ha sido una persona, sino que ya tenemos a dos secretarios de organización. Uno ha pasado por la cárcel, el otro está ahora mismo. A un asesor que sabemos que estuvo ayudando a nuestro secretario general a ganar las primarias. Y también, desde luego, a Paco Salazar, que era una persona muy cercana al secretario general y que ya en el mes de junio conocimos estos comportamientos.

Pero después de este testimonio espontáneo, en Ferraz debieron de cantarle las 40 y forzarla a que se desdijese, aunque tuviera que hacerlo en redes sociales:

Hace un par de días los medios de comunicación me preguntan, en mi condición de militante y de mujer, sobre mi opinión respecto a todas las desgarradoras noticias que estamos conociendo desde que destapase que las denuncias que habían interpuesto dos compañeras contra Paco Salazar se habían quedado en un cajón. Yo intenté mostrar un sentimiento que, creo, es compartido de muchas compañeras y compañeros: el de vergüenza, el dolor y la incomprensión absoluta de que en nuestro Partido se estén produciendo estas conductas.

Aseveró que estaba arrepentida de esas declaraciones: