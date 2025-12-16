Ayuso estalla ante los escándalos de Sánchez: «Nos desgobierna una mafia»

Le amargó las vacaciones de Navidad.
Isabel Díaz Ayuso, en la tradicional cena navideña del Partido Popular, no se cortó a la hora de poner negro sobre blanco lo que es a día de hoy el Ejecutivo de Pedro Sánchez:
Nos desgobierna una mafia que llegó al poder mintiendo, expulsando a un gobierno, en ese caso el de Mariano Rajoy, con mentiras, con urnas de cartón a su partido, sin respetar ni a sus presidentes autonómicos, ni respetando la pluralidad de España, ni respetando unas ideas que a mí no me representan, pero que respeto y con las que hemos convivido.
La presidenta madrileña incidió en cómo el líder del PSOE intenta transformar España «a su pequeño gusto, a su pequeña medida», y para ello, es capaz de pactar con quien dijo que no lo haría, colonizar todas las instituciones y en especial, enfrentar a los ciudadanos con un un discurso guerracivilista.
Por último, criticó cómo Sánchez ha logrado normalizar la mentira, haciéndola su forma de gobernar:
Han hecho de la mentira la norma. Lo normal es mentir. Sabes que vas a ver una rueda de Pedro Sánchez y dices, a ver, va a mentir. Lo sabemos todos. Lo sabe la prensa. Lo sabe quien está allí. Lo sabe quien pregunta. Lo sabe quien la escucha. Ya hemos dado por asumido que tenemos la mentira como forma de gobierno. Pero, claro, ¿cómo nos deja a ojos del mundo? Y lo más preocupante, cuando llegue el Partido Popular presidente, que evidentemente esto va a ser en cualquier momento, ¿qué herencia nos queda?.