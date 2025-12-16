Ayuso estalla ante los escándalos de Sánchez: «Nos desgobierna una mafia»

Le amargó las vacaciones de Navidad.

Isabel Díaz Ayuso, en la tradicional cena navideña del Partido Popular, no se cortó a la hora de poner negro sobre blanco lo que es a día de hoy el Ejecutivo de Pedro Sánchez:

Nos desgobierna una mafia que llegó al poder mintiendo, expulsando a un gobierno, en ese caso el de Mariano Rajoy, con mentiras, con urnas de cartón a su partido, sin respetar ni a sus presidentes autonómicos, ni respetando la pluralidad de España, ni respetando unas ideas que a mí no me representan, pero que respeto y con las que hemos convivido.

La presidenta madrileña incidió en cómo el líder del PSOE intenta transformar España «a su pequeño gusto, a su pequeña medida», y para ello, es capaz de pactar con quien dijo que no lo haría, colonizar todas las instituciones y en especial, enfrentar a los ciudadanos con un un discurso guerracivilista.

Por último, criticó cómo Sánchez ha logrado normalizar la mentira, haciéndola su forma de gobernar: