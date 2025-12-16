Martínez-Almeida vaticina un negro panorama penal para Zapatero tras desvelarse su encuentro clandestino en El Pardo con directivos de Plus Ultra

Colosal.

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, no se cortó un pelo a la hora de responder al último escándalo protagonizado por José Luis Rodríguez Zapatero.

La reunión clandestina del expresidente del Gobierno con los prebostes de Plus Ultra en el monte de El Pardo (Madrid) en una zona sin cobertura telefónica hizo que el líder del PP madrileño se hiciese unas preguntas lógicas:

¿Qué hace un expresidente del gobierno reuniéndose en un lugar sin cobertura de móvil con una persona señalada por la justicia en estos momentos? ¿De verdad consideramos normal en España y podemos normalizar que un expresidente del gobierno con los vínculos que tiene con Venezuela se reúna con uno de los que formaban parte, eran dueños de Plus Ultra, que recibieron el rescate que recibieron, que ya sabemos que Ábalos ha dicho que presionó Zapatero por ese rescate?

Almeida tildó al socialista de vulgar comisionista:

¿Es que a nadie le extraña ni nadie se escandaliza que un expresidente del gobierno actúe como un vulgar comisionista y que no solo actúe como un vulgar comisionista, sino que al mismo tiempo se reúna en un lugar sin cobertura de móvil?

El edil capitalino consideró que había llegado el momento de que los españoles hablasen en las urnas ante esta cascada de informaciones que tiene acorralado al Gobierno Sánchez y a todo su entorno: