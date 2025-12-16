  • ESP
EL ALCALDE DE MADRID ESTALLA ANTE EL ÚLTIMO ESCÁNDALO EN EL QUE ESTÁ IMPLICADO EL EXPRESIDENTE DEL GOBIERNO

Martínez-Almeida vaticina un negro panorama penal para Zapatero tras desvelarse su encuentro clandestino en El Pardo con directivos de Plus Ultra

"¿Es que a nadie le extraña ni nadie se escandaliza que un expresidente del gobierno actúe como un vulgar comisionista y que no solo actúe como un vulgar comisionista, sino que al mismo tiempo se reúna en un lugar sin cobertura de móvil?"

El futuro de Zapatero y Sánchez, según los memes que circulan por Internet

¿Falta mucho para que la UCO llame a la puerta de Zapatero y Sánchez, les ponga las esposas y se los lleve presos?

Colosal.

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, no se cortó un pelo a la hora de responder al último escándalo protagonizado por José Luis Rodríguez Zapatero.

La reunión clandestina del expresidente del Gobierno con los prebostes de Plus Ultra en el monte de El Pardo (Madrid) en una zona sin cobertura telefónica hizo que el líder del PP madrileño se hiciese unas preguntas lógicas:

¿Qué hace un expresidente del gobierno reuniéndose en un lugar sin cobertura de móvil con una persona señalada por la justicia en estos momentos? ¿De verdad consideramos normal en España y podemos normalizar que un expresidente del gobierno con los vínculos que tiene con Venezuela se reúna con uno de los que formaban parte, eran dueños de Plus Ultra, que recibieron el rescate que recibieron, que ya sabemos que Ábalos ha dicho que presionó Zapatero por ese rescate?

Almeida tildó al socialista de vulgar comisionista:

¿Es que a nadie le extraña ni nadie se escandaliza que un expresidente del gobierno actúe como un vulgar comisionista y que no solo actúe como un vulgar comisionista, sino que al mismo tiempo se reúna en un lugar sin cobertura de móvil?

El edil capitalino consideró que había llegado el momento de que los españoles hablasen en las urnas ante esta cascada de informaciones que tiene acorralado al Gobierno Sánchez y a todo su entorno:

Una razón más para que los españoles podamos hablar, porque desde luego los españoles queremos hablar alto y claro. No nos tenemos que esconder en lugares sin cobertura de móvil. Nosotros queremos hablar donde habla la democracia, que es en las urnas. Otros hablan en caseríos, en montes y en lugares donde la cobertura móvil no les puede localizar. ¿De qué estaría hablando José Luis Rodríguez Zapatero? Algún día estoy seguro de que responderá ante la justicia.

