María Guardiola denuncia un robo organizado de votos por correo en Extremadura a pocas horas de las elecciones

Alerta máxima.

En la recta final de la campaña electoral en Extremadura, el Partido Popular ha destapado un escándalo que pone en jaque la democracia local. Esta mañana, Abel Bautista, secretario general de los populares y vicepresidente de la Junta, compareció en Mérida para denunciar lo que considera una estrategia completamente organizada para robar el voto por correo.

«Están robando nuestra democracia delante de nuestros ojos. Solamente faltan tres días para unas elecciones que son decisivas y alguien quiere que los extremeños no tengamos derecho a decidir», denunció la candidata popular, María Guardiola.

El delito se llevó a cabo en la oficina de Correos de Fuente de Cantos (Badajoz) con aproximadamente 4.500 habitantes, donde gobierna el PP. Los delincuentes se llevaron la caja fuerte con todos los votos depositados, dejando a unos cien electores sin opción de ejercer su derecho este domingo. En esta sede de la empresa pública, también se depositaban los votos de las localidades de Bienvenida (unos 2.000 vecinos) y Calzadilla de los Barros (600).

Los hechos sucedieron durante la madrugada del jueves, justo antes del cierre de campaña. Bautista narró cómo los asaltantes, actuando coordinadamente, entraron en al menos tres oficinas.

En Torremejía (con 2.300 vecinos) lograron forzar la caja fuerte, pero se marcharon sin nada porque ya no había votos: estos habían sido trasladados a Mérida por la tarde. Lo mismo ocurrió en Santa Amalia (alrededor de 4.000 habitantes), donde el intento fracasó por idénticas razones.

«Hay alguien, probablemente una o dos personas, que han entrado con un único objetivo: apoderarse del voto por correo», destacó Bautista, quien no descarta que haya más casos aún por confirmar. «Los hechos han sido puestos en conocimiento del partido por los responsables políticos de cada municipio, pero no sé si hay más oficinas en las que hayan entrado a lo largo de la noche», detalló el dirigente popular.

Guardiola, denunció que los votos robados nunca van a llegar a las urnas, atentando contra el principio básico de la democracia.

«Alguien está dinamitando los cimientos de nuestra democracia, nos quieren silenciar, quieren elegir por nosotros, quieren robarnos nuestro futuro. Y yo no voy a quedarme callada mientras esto ocurre. No lo vamos a permitir, ¡basta ya!».

La popular pidió a los ciudadanos acudir masivamente este domingo para que la voz de los extremeños sea escuchada.

Hay más irregularidades

Los de Guardiola también han denunciado que muchas personas que solicitaron el voto por correo, recibieron sus sobres electorales sin la documentación correspondiente al Partido Popular; lo que llevó a la formación a presentar una denuncia ante la Junta Electoral Central. Estos errores en los envíos postales coinciden con el aumento en las solicitudes de voto por correo, un método crucial en zonas rurales como Extremadura, donde muchos ciudadanos viven lejos de sus mesas electorales.