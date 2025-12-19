Nicolás Redondo suelta un vaticinio que le amarga el turrón a Pedro Sánchez

El exsecretario general del PSOE en el País Vasco, Nicolás Redondo, se ha mostrado crítico con la deriva autoritaria del partido bajo el mando de Pedro Sánchez y ahora advierte de las consecuencias que puede tener la dirección del presidente del Gobierno para la formación de Ferraz.

«Todos saben en el PSOE que no pueden seguir así. Saben que no escampará porque la estrategia de Sánchez se basó en la corrupción, y no sabemos si fue primero la política o los negocios», detalla Redondo.

En su perfil de X (antes Twitter) ha publicado una reflexión en la que plantea tres preguntas que apuntan directamente al origen del sanchismo y que se entrelazan con la corrupción que salpica al Ejecutivo, el partido y el círculo íntimo de Sánchez:

«¿Fue primero el impulso político o el interés económico? ¿O fueron primero los negocios y luego la necesidad lo que los llevó a intimar de manera indecente con Bildu? ¿Fueron los negocios los que impulsaron las relaciones con Maduro en Venezuela?».

Redondo incide en que se han usado «las siglas del PSOE como escudo» para tapar negocios oscuros y acciones imprudentes y desvergonzadas, lo que hace que cada día el partido de Ferraz corra el riesgo de entrar en un «agujero negro sin salida».

Ante todo este panorama, lanza un vaticinio que debería hacer temblar a los socialistas que le hacen la ola al marido de Begoña:

«Esta semana será Extremadura. Después, Aragón, Castilla y León y Andalucía».

Destaca que la destrucción del PSOE no le importa, porque el partido «es como todo aquello que le ha servido en algún momento de su vida y ha desechado cuando ha dejado de servirle».

Por último, recrimina la cobardía de los socialistas plegados a los designios de Sánchez, que tragan con todo y defienden lo indefendible.

«¡Basta ya! Ese silencio espeso de muchos nos muestra cómo se puede callar ante los acontecimientos más graves y les hace tan responsables como Sánchez».