El vapuleado candidato de Sánchez en Extremadura se agarra como una lapa al escaño y acusa de su debacle a los «pseudomedios»

Se va a medias.

Miguel Ángel Gallardo, hasta ahora secretario general del PSOE en Extremadura, deja sus funciones dentro de la formación pero sí seguirá como diputado autonómico.

Tras la debacle sufrida en las elecciones del 21 de diciembre de 2025 donde el partido del puño y la rosa pasó de 28 a 18 escaños, el candidato designado por Pedro Sánchez para intentar arrebatarle la Presidencia extremeña a María Guardiola (PP) se vio forzado a dar un paso atrás.

Pero, eso sí, no a quedarse con las dos manos atras.

Y su acta parlamentaria, salvo presiones de Madrid, no piensa soltarla.

En una comparecencia en la sede del PSOE en Mérida (Badajoz), en la que apareció con todo su equipo, comenzó por culpar de su inapelable derrota a determinados medios de comunicación a los que llamó, sin inmutarse, «pseudomedios»:

Hasta aquí ha llegado nuestra responsabilidad, la responsabilidad de los hombres y mujeres que me han venido acompañando y a los que les quiero agradecer muy, muy especialmente haber trabajado en un tiempo especialmente difícil, en un tiempo en el que realmente trabajar en la política no es fácil, militar y trabajar en opciones de izquierda se hace en ocasiones casi heroico por la persecución que en ocasiones tenemos de algunos pseudomedios, pero en cualquier caso lo han hecho con abnegación, con ganas y, sobre todo, algunos de ellos estoy convencido que lo seguirán haciendo en el futuro, en la nueva dirección, porque realmente este partido lo más importante que tiene es su militancia.

Volvió a decir que todo lo que está saliendo sobre él es producto de una denuncia falsa:

Para mí ha sido un inmenso honor, un inmenso honor, ser secretario general del Partido Socialista en Extremadura casi dos años, casi dos años, y solo puedo expresar palabras de agradecimiento a mi partido, a sus militantes, también a los que sostienen cada día esta organización. Porque, mirad, han sido casi dos años, ni siquiera los dos años enteros. He tenido dos primarias y he recibido el apoyo inmenso de muchos compañeros y muchas compañeras. Y, además, he tratado también de resistir en los tiempos más difíciles frente a una denuncia falsa que lo ha empañado también todo. Un mes después, solo un mes después de ser elegido secretario general del Partido Socialista, interpusieron esa denuncia falsa. Estoy convencido que en poco tiempo se resolverá y con ello, sin lugar a duda, también la tranquilidad de mi propia familia. Yo siempre he tenido la seguridad de que se quedará en nada, pero es verdad que cuando llevas esa losa encima no la llevas tú solo, la lleva fundamentalmente la gente que te quiere, la gente que realmente sufre.

Insinuó que había que poner una serie de normas en las que, evidentemente, busca poner coto al trabajo de los periodistas y de los jueces:

Pero, en cualquier caso, también esos son los riesgos de la política. Uno sabe que este mundo no es sencillo, que hay gente que no está para construir, que está para destruir y hay que jugar en ese escenario. Yo deseo de que en el futuro no ocurran este tipo de cosas, de que seamos capaces de poner normas para que no haya personas que intenten destruir a otras.

Y justificó las razones por las que se queda como diputado: