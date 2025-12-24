Óscar Puente se gana un troleo colosal tras arremeter contra Jordi Sevilla por impulsar una alternativa contra Sánchez

Es incapaz de estarse quieto un solo segundo en redes sociales.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, saltó como un poseso ante la iniciativa impulsada por Jordi Sevilla para acabar con el sanchismo y provocar una regeneración democrática en el PSOE.

El exministro socialista Jordi Sevilla presentará un manifiesto en enero para crear la alternativa socialdemócrata a la «podemización» de Sánchez https://t.co/jxyZiCCeWh — Europa Press (@europapress) December 23, 2025

Así que, ni corto ni perezoso, el titular ministerial no dudó en salir a redes sociales para poner a escurrir a quien también fuese ministro socialista en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero.

Según Puente, a Sevilla le espera un fracaso abrumador:

Yo le invitaría a que vaya por las sedes, que no pisa desde la primera comunión, a recoger firmas de adhesión al manifiesto. Va a tener un éxito arrollador. https://t.co/mNekSXs8pY — Óscar Puente (@oscar_puente_) December 23, 2025

En las redes sociales, el troleo contra Puente fue imparable:

Posiblemente se dirija a esos votantes del PSOE que decidieron el pasado domingo quedarse en casa antes de otorgar su voto a lo que usted representa.

No sería un mal comienzo. — CIUDADANOS LIBRES (@LIBER_A_TE) December 23, 2025

Partido muy democrático que trata así a una persona que no está de acuerdo con la deriva del partido. — Bienvenido López (@BienvenidoL) December 23, 2025

Después de la limpieza sectaria que ha hecho «el puto amo» en las sedes solo quedan los muy cafeteros y pelotas en busca de la nómineta. Lo que ha pasado en Extremadura no te hace pensar. — MAWERICK 🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦 (@JulioVIctorGim2) December 23, 2025

Pisar las sedes ? Para ver la pobredumbre y servilismo a las que las ha condenado tú amo ? Enga ya ….. Muchos socialistas asqueados y rebeldes anti sanchistas esperamos ese manifiesto. Haz el tuyo, si tienes lo que hay que tener. — Benjamin Lopez (@BenjaLopez1971) December 23, 2025

Por qué no trabajas un rato, te ganas algo del sueldo y de paso miras lo que le pasó al PS en Francia que lo vais a dejar aún peor. Vais de victoria en victoria hasta la derrota final. — Pasqual “El Platero” (@PsqualElPlatero) December 23, 2025