EL MINISTRO DE TRANSPORTES Y SU ALERGIA A LA CRÍTICA

Óscar Puente se gana un troleo colosal tras arremeter contra Jordi Sevilla por impulsar una alternativa contra Sánchez

Jordi Sevilla y Óscar Puente.
Jordi Sevilla y Óscar Puente.
Archivado en: Gobierno de España | Jordi Sevilla | Óscar Puente | Partidos Políticos | Pedro Sánchez | Política | PSOE - Partido Socialista Obrero Español

Es incapaz de estarse quieto un solo segundo en redes sociales.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, saltó como un poseso ante la iniciativa impulsada por Jordi Sevilla para acabar con el sanchismo y provocar una regeneración democrática en el PSOE.

Así que, ni corto ni perezoso, el titular ministerial no dudó en salir a redes sociales para poner a escurrir a quien también fuese ministro socialista en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero.

Según Puente, a Sevilla le espera un fracaso abrumador:

En las redes sociales, el troleo contra Puente fue imparable:

Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

