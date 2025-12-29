El ‘Grinch’ del Gobierno no descansa ni en Navidad: Óscar Puente (PSOE), a insulto limpio contra Jorge Azcón (PP)

No se toma un solo segundo de descanso.

El ‘Grinch‘ del Gobierno Sánchez y de X, Óscar Puente, vuelve fuerte tras el primer parón de Navidad.

En esta ocasión fue para responder a unas manifestaciones de Jorge Azcón, presidente de Aragón, que en la Cadena SER acusó a Pedro Sánchez de ser un experto en polarizar a los españoles y en llevar a su partido, el PSOE, poco menos que a la ruina.

Al líder del PP aragonés, evidentemente, le preocupó más la deriva a la que el inquilino de La Moncloa estaba llevando a España:

La polarización a raíz de las últimas elecciones generales que ha generado el presidente del gobierno es una pésima solución para este país. Y lo que está pasando día a día, lo que oímos en política nacional, lo que oímos con acosos sexuales, con corrupción, está claro a quién está alimentando. No está alimentando a los partidos del centro político, está alimentando a los extremos. Por eso creo que la reflexión de estas elecciones en Extremadura la debería hacer el Partido Socialista y la debería hacer el presidente del gobierno. La política que está haciendo no solamente es desastrosa para su partido, sino creo que es mala para el país. La polarización que está provocando el Gobierno de Pedro Sánchez no solo es mala para su partido sino para todo el país. 📻 @RadioZaragoza pic.twitter.com/OEmLUZQl6A — Jorge Azcón (@Jorge_Azcon) December 28, 2025

Por supuesto, el locuaz Óscar Puente aprovechó que el Pisuerga pasaba por la localidad de la que fue alcalde, Valladolid, para proferir todo tipo de insultos al mandatario de la Comunidad de Aragón:

Que dice Mazcón, que el que polariza es el felón, el traidor a España, el falconeti, el hijo de puta, el Psicópata, el Sociópata, el Dictador, el Sátrapa, el Tirano, el matón, el mafioso, el Okupa de Moncloa, el Presidente ilegítimo, el Corrupto, el Delincuente, el líder de una… https://t.co/brNL6v1vha — Óscar Puente (@oscar_puente_) December 28, 2025

En redes sociales, las reacciones no se hicieron esperar:

No pares, Óscar, que lo estabas haciendo muy bien. Sigue, sigue. Antonio, el fraudillo, su sanchidad, el saunas, el yerno del putero, el ciego de Moncloa, el sordo del congreso, el cuarto mono (que ni oye, ni ve ni habla), pinocho… si es que da mucho juego! — UnSocio (@socio_un) December 28, 2025

Pero que tenéis a medio gobierno condenado y en la cárcel, Puentix que estás hablando, que vais uno detrás de otro a las rejas. No hables muy alto, no vaya ser que te toque a ti pasar un tiempecito en la cárcel.. que nunca se sabe. Total, si a Abalos, ni a Cerdan lo conocíais😂😂 — samu (@samu152) December 28, 2025

Oscargután, creo que en vez de ministro, le has hecho el relevo a Koldo en la puerta del puticlub donde trabajaba. Es vergonzoso ver como un ministro de España, en realidad es un matoncillo de baja estofa de los que había hace años por los billares de cualquier ciudad — Antonio Rubio (@ant_rubio74) December 28, 2025