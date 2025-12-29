  • ESP
EL MINISTRO DE TRANSPORTES, COMO EL BICHO DEL PANTANO CONTRA EL PRESIDENTE DE ARAGÓN

El ‘Grinch’ del Gobierno no descansa ni en Navidad: Óscar Puente (PSOE), a insulto limpio contra Jorge Azcón (PP)

"La polarización que está provocando el Gobierno de Pedro Sánchez no solo es mala para su partido sino para todo el país"

Jorge Azcón y Óscar Puente.
No se toma un solo segundo de descanso.

El ‘Grinch‘ del Gobierno Sánchez y de X, Óscar Puente, vuelve fuerte tras el primer parón de Navidad.

En esta ocasión fue para responder a unas manifestaciones de Jorge Azcón, presidente de Aragón, que en la Cadena SER acusó a Pedro Sánchez de ser un experto en polarizar a los españoles y en llevar a su partido, el PSOE, poco menos que a la ruina.

Al líder del PP aragonés, evidentemente, le preocupó más la deriva a la que el inquilino de La Moncloa estaba llevando a España:

La polarización a raíz de las últimas elecciones generales que ha generado el presidente del gobierno es una pésima solución para este país. Y lo que está pasando día a día, lo que oímos en política nacional, lo que oímos con acosos sexuales, con corrupción, está claro a quién está alimentando. No está alimentando a los partidos del centro político, está alimentando a los extremos. Por eso creo que la reflexión de estas elecciones en Extremadura la debería hacer el Partido Socialista y la debería hacer el presidente del gobierno. La política que está haciendo no solamente es desastrosa para su partido, sino creo que es mala para el país.

Por supuesto, el locuaz Óscar Puente aprovechó que el Pisuerga pasaba por la localidad de la que fue alcalde, Valladolid, para proferir todo tipo de insultos al mandatario de la Comunidad de Aragón:

Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

