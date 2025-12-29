El PSOE no escarmienta tras lo del guarrete Salazar: cesado un edil socialista en Martos (Jaén) por unos obscenos cánticos machistas

Manuel Cortés (PSOE), en el centro de la imagen.

El tipo es un cerdo redomado.

Y deja bien a las claras que el PSOE no ha escarmentado después de todo lo sucedido con el caso del guarrete de Paco Salazar.

La mejor prueba es el vídeo en el que se dedica, juntos a otros dos amigachos, a cantar una serie de coplillas a cual más obscena y repugnante.

El individuo en cuestión se llama Manuel Cortés y su vídeo en Tik Tok, que ha corrido como la pólvora por las redes sociales, ha provocado su cese fulminante al frente de la Concejalía de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Martos (Jaén):

🔴 El alcalde de Martos (Jaén) cesa al concejal de su equipo de gobierno socialista, Manuel Cortés, tras difundir un vídeo entonando cánticos machistas y sexistas ▪️ El alcalde le insta a presentar su acta de edil de la Corporación Municipal pic.twitter.com/dk0TNuuKuA — Radio 5 (@radio5_rne) December 28, 2025

Así eran algunas de las estrofas de este ‘adalid del feminismo’:

Cincuenta caramelitos reparte la sociedad, entre las niñas bonitas que me la quieran mamar. Yo me voy al campo, al campo de los madroños, para que los campesinos me la metan por el coño. El cochino de tu padre, cuando viene del trabajo, es capaz de meterse un tiro en la punta del … Tú no te la sabes, y yo sí me la sé, y como no te la sabes yo la tengo como un tren.

El Partido Popular de Jaén se mostró muy crítico no solo con el socialista ya cesado, sino también con quienes dentro de la organización deberían de haber tomado cartas en el asunto:

🔴Es vergonzoso escuchar a un concejal del PSOE de Martos, otro socialista más, hablando así de las mujeres. El sanchismo ha tocado fondo y la candidata Montero sigue permitiendo estos comportamientos. No puede seguir ni un minuto más en su cargo.#ElPSOEloSabía pic.twitter.com/N3esqtAhsH — PP Jaén (@pp_jaen) December 27, 2025