Nuevo ridículo de Pilar Alegría (PSOE): La candidata a presidir Aragón sube otro vídeo que provoca una avalancha de burlas

Pilar Alegría marcándose un Pedro Sánchez en una casa que no parece la suya.

Le ha salido el tiro por la mismísima culata.

Pilar Alegría, la candidata del PSOE a presidir Aragón en las elecciones del 8 de febrero de 2026, quiso marcarse un Pedro Sánchez en plan cutre salchichero.

La exministra de Educación y Deportes, en esa idea de que bajando a lo terrenal podrá recabar más votos y no pegarse el talegazo de su compañero Miguel Ángel Gallardo en Extremadura, optó por enseñar la que es su casa en La Zaida (Zaragoza).

Sin embargo, la vivienda, lejos de parecer su hogar habitual, tenía toda la pinta de ser un inmueble prestado. Salvo, eso sí, que Alegría fuese una descuidada de tomo y lomo.

Las paredes con signos de humedades con mucha historia, desconchones, cortinas que suplen a puertas, un sofá bastante vivido y un aroma de que hacía tiempo que la casa no tenía visitas.

Creo en un Aragón que une, que cuida y que avanza sin ruido ni miedo. Por esta tierra y por su gente.

Por Aragón. Feliz año 2026 ❤️ pic.twitter.com/4Vyex5Jk7N — Pilar Alegría (@Pilar_Alegria) December 31, 2025

La socialista, viendo el meneo que la iban a meter en su perfil, optó por desactivar los comentarios de las personas que ella no sigue en redes.

Y, a pesar de todo, su vídeo se viralizó y la avalancha de críticas recibidas resultó imparable:

No sé a qué genio del marketing político se le ocurrió que la campaña de Pilar Alegría en Aragón debía presentarla como una especie de desamparada de Cuento de Navidad, pero es, sin duda, una de las cosas más lamentables y ridículas que he visto en mucho tiempo. Si la intención… pic.twitter.com/EPvy6suqDA — Froilán I de España 🇪🇸 (@FroilLannister) January 2, 2026

Extrañamente, Pilar Alegría nos vuelve a mentir, nos enseña una casa que no es suya, ni siquiera es en la que vive. Según su declaración de bienes en el congreso tiene dos pisos, que clase de burla a los aragoneses es esta?. Ha mentido en su declaración de bienes entonces?. pic.twitter.com/OBViQ0385n — Jose Libertad Ley (@hispaniaenlucha) January 1, 2026

Hola @grok esta casa que nos presenta pilar alegria como su casa , es su casa o se la ha okupado a una anciana pensionista? — CASTEJON A PRISIÓN (@CASTEJONTRAIDOR) January 2, 2026

Según la información verificada, no hay evidencias en fuentes públicas de que Pilar Alegría haya okupado esa casa de una anciana pensionista. Ella la presenta como su hogar en La Zaida (Zaragoza), pero sus declaraciones de bienes no incluyen propiedades allí, lo que ha generado… — Grok (@grok) January 2, 2026

Un día cualquiera/ Un día en campaña pic.twitter.com/OzYDn0S99f — MartaSevilla (@MarBalCas) December 31, 2025

como buen socialista mentirosa corrupta pic.twitter.com/OkrXRSVQqQ — RAFA España España (@vikingoAE) January 2, 2026

Un año vino Lamban a Alfamen a pedir el voto. Te espero @Pilar_Alegria tengo una pregunta para ti.. Si me lo permiten tud guardaespaldas.

Ven, somos tus paisanos https://t.co/gj87vpHAFw — El Murga. A puro grito. (@67quijote) January 1, 2026