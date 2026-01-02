  • ESP
LA EXMINISTRA DE EDUCACIÓN SE MARCA UN CUTRE 'HOUSE TOUR' SANCHISTA

Nuevo ridículo de Pilar Alegría (PSOE): La candidata a presidir Aragón sube otro vídeo que provoca una avalancha de burlas

Los internautas dictan sentencia: "No sé a qué genio del marketing político se le ocurrió que la campaña de Pilar Alegría en Aragón debía presentarla como una especie de desamparada de Cuento de Navidad"

Pilar Alegría marcándose un Pedro Sánchez en una casa que no parece la suya.
Archivado en: Partidos Políticos | Pilar Alegría | Política | PSOE - Partido Socialista Obrero Español

Pilar Alegría comiendo churros con chocolate, vídeo compartido en redes sociales

Le ha salido el tiro por la mismísima culata.

Pilar Alegría, la candidata del PSOE a presidir Aragón en las elecciones del 8 de febrero de 2026, quiso marcarse un Pedro Sánchez en plan cutre salchichero.

La exministra de Educación y Deportes, en esa idea de que bajando a lo terrenal podrá recabar más votos y no pegarse el talegazo de su compañero Miguel Ángel Gallardo en Extremadura, optó por enseñar la que es su casa en La Zaida (Zaragoza).

Sin embargo, la vivienda, lejos de parecer su hogar habitual, tenía toda la pinta de ser un inmueble prestado. Salvo, eso sí, que Alegría fuese una descuidada de tomo y lomo.

Las paredes con signos de humedades con mucha historia, desconchones, cortinas que suplen a puertas, un sofá bastante vivido y un aroma de que hacía tiempo que la casa no tenía visitas.

La socialista, viendo el meneo que la iban a meter en su perfil, optó por desactivar los comentarios de las personas que ella no sigue en redes.

Y, a pesar de todo, su vídeo se viralizó y la avalancha de críticas recibidas resultó imparable:

Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

