La izquierda ‘zarrapastrosa’, con la complicidad de Sánchez, prepara el entierro político de Yolanda Díaz

Es un ‘meme’, un un cadáver político, pero parece no darse cuenta.
Ahí sigue Yolanda Díaz, de peluquería en peluquería, como si tuviera futuro.
Izquierda Unida toma una decisión firme en un momento crucial para la izquierda en España.
Su coordinador federal, Antonio Maíllo, ha presentado un informe que declara el fracaso de Sumar como plataforma integradora.
«Es evidente que la coalición Sumar, tal y como está configurada actualmente, no es un instrumento capaz de aglutinar a todas las organizaciones de izquierdas», señala el documento que será discutido este sábado por la Coordinadora Federal de IU.
Este pronunciamiento llega en un contexto de reconfiguración del espacio político a la izquierda del PSOE, donde Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda, enfrenta cada vez más cuestionamientos por parte de sus aliados.
El texto elaborado por Maíllo no solo critica la marca Sumar, sino que también plantea refundar el proyecto bajo un nombre distinto, con un programa común y primarias abiertas para elegir al líder. IU busca sumar fuerzas con formaciones como Más Madrid, Comunes, Compromís e incluso Podemos, que rompió con Díaz en 2023.
El objetivo es evitar que un gobierno del PP y Vox se materialice en las elecciones generales de 2027, al tiempo que se marcan distancias con un PSOE considerado «neoliberal y atlantista». Mientras tanto, Irene Montero y su partido recortan la distancia en las encuestas: Sumar cae al 6,5% (9 escaños) y Podemos asciende al 3,8% (4 escaños), según datos de Sociométrica.
La propuesta de IU entrelaza varias dinámicas actuales. Por un lado, se observa el desgaste de Díaz, cuyo liderazgo personalista ha generado descontento dentro del bloque. Fuentes parlamentarias lo resumieron así: «El problema no radica en el programa, sino en los nombres».
Por otro lado, el avance de Podemos, que sin Díaz en escenarios regionales como Extremadura ha fortalecido su posición junto a IU. Desde el lado del PSOE, Sánchez observa con aparente complicidad; una izquierda dividida le resulta beneficiosa para mantener su control en la coalición gubernamental.
IU propone un frente amplio sin el lastre de Sumar
Antonio Maíllo presenta una hoja de ruta clara para superar esta crisis. Aspira a formar una coalición con «una marca distinta que no coincida con los nombres de los partidos integrantes», tomando inspiración de modelos latinoamericanos como el Frente Amplio. Esto incluye:
- Un programa común que respete la autonomía de cada formación, priorizando temas como vivienda, trabajo digno y paz.
- La realización de primarias abiertas para elegir al candidato a La Moncloa, rompiendo así la dicotomía entre Yolanda Díaz e Irene Montero.
- Un calendario pactado para las candidaturas, reeditando alianzas con formaciones como Compromís o Chunta Aragonesista, además de atraer nuevos socios.
IU critica al PSOE por no prorrogar 632.000 contratos de alquiler, ignorar la Ley de Vivienda en autonomías gobernadas por el PP, y respaldar el pacto UE-Mercosur, considerado perjudicial para el campo español. Se llega incluso a debatir sobre salir del Gobierno antes de 2027, planteando «líneas rojas» a establecer con Sánchez. Las reuniones recientes entre IU, Más Madrid, Comunes y el Movimiento Sumar avanzan sin contar con la participación de Podemos, que rechaza a Díaz por su supuesta «subordinación» al Ejecutivo.
Por su parte, Yolanda Díaz intenta tender puentes. Este jueves hizo un llamado a todos los «actores progresistas» para buscar unidad y dejar atrás las «peleas por chorradas», aunque sin mencionar directamente a Podemos. Sin embargo, sus aliados la perciben como un obstáculo: su figura personal eclipsa el proyecto colectivo. Las encuestas reflejan este declive: ha pasado del 12,3 % en 2023 al actual 6,5 %. Mientras tanto, Podemos, con la posible candidatura de Montero (quien obtuvo medio millón de votos en las elecciones europeas de 2024), capta descontento por cuestiones relacionadas con gasto militar y políticas habitacionales poco efectivas.
Podemos reduce distancias y tensiona el tablero
El partido liderado por Irene Montero e Ione Belarra está experimentando un repunte notable. Tras romper con Sumar, han logrado acortar distancias en las encuestas aunque aún no logran superarla. En Extremadura, coaligados con IU sin Díaz al mando, han impulsado su ofensiva nacional. Acusan a Díaz de traicionar el proyecto original al alinearse con Sánchez respecto a Ucrania, OTAN o IRPF para propietarios.
Esta dinámica pone de manifiesto fisuras irreparables. Podemos se niega a disolverse dentro de una unidad liderada por Díaz; exigen primarias donde Montero compita en igualdad. Mientras tanto, IU busca consolidar su influencia territorial mediante el PCE (Enrique Santiago, figura clave en el Congreso) aspirando así a lograr hegemonía. Por otro lado, Sánchez parece estar cómodo ante esta fragmentación: una izquierda dividida le asegura control sobre el Gobierno.
El informe presentado por Maíllo hoy acelera este proceso. Fuentes cercanas a Sumar mencionan una «reconfiguración en marcha» desde diciembre pasado con miras a cambiar el nombre para evitar confusiones. Más Madrid y Comunes lanzan mensajes optimistas; sin embargo, la presión ejercida por IU coloca a Díaz ante una situación complicada. Si prospera la candidatura «neutra» propuesta por IU, podría reconstruir este espacio excluyendo a la vicepresidenta e incluso facilitando acercamientos hacia Podemos.
Antecedentes de una izquierda sectaria y cainita
La izquierda alternativa ha vivido ciclos constantes de unión y ruptura desde 2014. Podemos irrumpió inicialmente superando al PSOE, pero posteriormente se diluyó dentro del conjunto conocido como Unidas Podemos. Por otro lado, Díaz, quien fue exnúmero dos bajo Iglesias, lanzó Sumar buscando amalgamar fuerzas; logró reunir 31 escaños. Sin embargo, las tensiones llevaron rápidamente a un cisma con Podemos, quienes consideran que se ha convertido en un «fracaso subordinado».
IU ha cuestionado desde sus inicios la denominación Sumar, al igual que lo hizo el partido encabezado por Díaz; propuso reformular el grupo parlamentario pero no obtuvo éxito. Ahora se encuentran ante elecciones generales programadas para 2027 y una legislatura inestable; los tiempos apremian. La figura de Díaz enfrenta desgaste interno: sus socios consideran debatir su salida del Gobierno, priorizando así proyectos sobre personas.
A nivel regional, la competencia electoral prevista para 2026 definirá el peso político futuro. Podemos busca captar descontento progresista mientras Sumar resiste ante posibles sorpassos. En este panorama, Sánchez navega entre críticas; IU exige «bilateralidad» dentro del gobierno y rectificaciones sobre políticas habitacionales.
Un tablero volátil
Si IU logra imponer su visión surge así un nuevo frente amplio sin contar con Sumar, donde primarias podrían coronar ya sea un líder neutral o favorecer a Montero. De ser así, Díaz quedaría relegada, su Movimiento Sumar reducido prácticamente a minoría. Para el PSOE, esta situación sería beneficiosa: aliados débiles garantizarían lealtad hasta 2027.
En una alternativa plausible: Díaz logra convencer sobre unidad bajo su liderazgo; sin embargo, Podemos mantendría distancia fragmentando así votos (Sumar alcanzaría 9 escaños mientras Podemos sumaría apenas 4). Las encuestas auguran un futuro sombrío para la izquierda: el PSOE podría acercarse peligrosamente a los cien escaños beneficiándose claramente ante esta división.
Y si bien hay humor tras este caos: después de años hablando sobre sumar o unir fuerzas, la izquierda parece regresar hacia IU como eje central, como si fuera un boomerang ideológico. ¿Es posible pensar que Sánchez actúe como cómplice silencioso? Su mutismo ante tal revuelo parece tener aroma estratégico.
- Sumar ha perdido cerca del cincuenta por ciento del apoyo electoral en tan solo tres años.
- Montero arrasó durante las europeas logrando captar unos quinientos mil sufragios.
- IU ya había solicitado cambio denominativo desde 2023, pareciendo casi profético.
- Finalmente, Maíllo evoca América Latina buscando inspiración: ¿podría estar gestándose nuestro propio Frente Amplio español?