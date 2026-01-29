  • ESP
BOMBAZO EN LA AUDIENCIA NACIONAL

Bombazo de Víctor de Aldama: vincula a la chavista Delcy Rodríguez con la financiación del PSOE de Pedro Sánchez

El comisionista afirma que la dictadora encargada de Venezuela le proporcionó documentación relacionada con irregularidades en el PSOE y complica todavía más el caso de los hidrocarburos, una derivada de la trama de corrupción socialista conocida como el caso Koldo

Víctor de Aldama, Delcy Rodríguez, Pedro Sánchez
Zapatero, Delcy, el dinero de PDVSA y Aldama. PD
Bombazo.

Víctor de Aldama, el comisionista central en la trama Koldo, ha lanzado una acusación explosiva en la Audiencia Nacional. Durante su declaración ante el juez, afirmó que Delcy Rodríguez, actual dictadora de Venezuela y líder del chavismo tras la caída de Nicolás Maduro, le entregó un sobre que contenía «documentación sensible» sobre una supuesta financiación ilegal del PSOE mediante operaciones vinculadas a los hidrocarburos de PDVSA. Esta revelación se produce en el contexto del caso hidrocarburos, una ramificación del escándalo de las mascarillas, y pone a prueba la estabilidad del partido de Pedro Sánchez.

La declaración pública de Aldama no es un comentario grandilocuente ante las cámaras. Fuentes jurídicas han confirmado que el juez le preguntó acerca de mensajes que hacían referencia a ese sobre, y el comisionista lo relacionó directamente con operaciones irregulares que podrían beneficiar tanto al PSOE como a la Internacional Socialista.

Imagine la situación: un sobre con el membrete oficial de la República Bolivariana de Venezuela, proveniente del Ministerio del Poder Popular de Petróleo y PDVSA, dirigido a Delcy Rodríguez y recibido por Aldama el 4 de febrero de 2020. Solo dos semanas después del célebre episodio conocido como Delcygate, cuando ella aterrizó en Barajas pese a la prohibición de ingresar en el espacio Schengen, donde se encontró con José Luis Ábalos y con la presunta mediación de Koldo García.

Tramas que se conectan

El caso Koldo ya generaba sospechas debido a las presuntas comisiones por mascarillas y favores a cambio de contratos. Ahora, la UCO de la Guardia Civil está tras la pista de ese sobre, que estaba bajo custodia de Luis Alberto Escolano, colaborador cercano a Aldama. Los agentes lograron rastrearlo hasta Calatayud, pero este desapareció tras una reunión celebrada el 30 de noviembre de 2024.

También se menciona a Rodríguez Zapatero, quien podría verse implicado por sus conocidos vínculos con el régimen chavista. Aldama asegura tener «pruebas» sobre sus negocios en Venezuela.

Este bombazo puede agravar aún más la crisis del Gobierno Sánchez.

Si se confirma esta información, estaríamos ante un caso grave de financiación ilegal, un delito que podría llevar a consecuencias severas.

La atención se centra ahora en si desde la Moncloa había conocimiento sobre estos hechos. Se vislumbran posibles imputaciones encadenadas, con la Internacional Socialista bajo escrutinio.

