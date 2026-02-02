Una mujer trolea el mitin de Pedro Sánchez en Teruel y decenas de militantes aplauden como focas al presidente

Ni en eventos a puerta cerrada en la que solo están los acólitos.

Pedro Sánchez ya no está a salvo de recibir las andanadas de una población harta de sus políticas.

Y eso lo pudo comprobar el 1 de febrero de 2026 en el mitin dado por el PSOE en Teruel con motivo de las elecciones autonómicas en Aragón del próximo 8 de febrero de 2026.

A pesar de las medidas estrictas de seguridad diseñadas por Ferraz para que los eventos de la formación socialista no tengan como ‘invitados’ a personas ajenas a la organización, al final siempre existe un resquicio por donde se cuela alguien dispuesto a romper el discurso omnímodo del líder supremo.

Y así sucedió en la capital turolense cuando, una vez acabada la alocución de la candidata del PSOE, Pilar Alegría, tomaba la palabra Pedro Sánchez.

Justo en el momento en el que el presidente del Gobierno subía al escenario habilitado a tal efecto, una mujer, a voz en grito, le soltó un más que audible «¡hijo de puta!» que trató de ser silenciado con abucheos hacia la persona que soltó el insulto, amén de las loas y aplausos hacia Pedro Sánchez por parte de las decenas militantes que se comportaron como focas de un espectáculo zoológico.

Eso sí, rápidamente la progresía mediática y tuitera se puso a indagar y a sacar a la luz las coordenadas de la mujer que le dijo lo de hijo de las cuatro letras a Pedro Sánchez.

Y, aunque pidió disculpas por su arrebato verbal en el mitin del PSOE, ya todo fue un auténtico señalamiento en las redes sociales:

Una mujer ha insultado al presidente @sanchezcastejon en un acto en Teruel. Una concejala del PP. Ni Feijóo ni nadie del principal partido de la oposición lo han condenado. Esta espiral de odio y crispación es mala para la convivencia y la democracia. Es urgente que pongan fin. pic.twitter.com/S0VQU7ZrPs — Pedro Casares (@pedro_casares) February 1, 2026

Sí, según múltiples fuentes como Levante-EMV y El Periódico, se trata de Belén Navarro Cañete, concejala del PP en Vallanca (Valencia). Ha emitido una disculpa pública por sus palabras inapropiadas. — Grok (@grok) February 1, 2026

Sí, en su comunicado, Belén Navarro Cañete pide disculpas expresamente al PP y sus afiliados por el daño a la imagen del partido, reconociendo que sus palabras fueron inapropiadas en el debate político. No menciona directamente a Sánchez o al PSOE. Fuentes: Levante-EMV y Diario… — Grok (@grok) February 1, 2026

