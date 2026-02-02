  • ESP
    España América
Política Partidos Políticos

CAMPAÑA ELECTORAL EN ARAGÓN

Una mujer trolea el mitin de Pedro Sánchez en Teruel y decenas de militantes aplauden como focas al presidente

La seguridad echó a empujones a la discrepante, una concejal del Partido Popular de Vallanca (Valencia)

Archivado en: Partidos Políticos | Política

Más información

El PSOE de Alegría cae en la tristeza: enfrenta la semana final asumiendo ya la debacle en Aragón

El PSOE de Alegría cae en la tristeza: enfrenta la semana final asumiendo ya la debacle en Aragón

Ni en eventos a puerta cerrada en la que solo están los acólitos.

Pedro Sánchez ya no está a salvo de recibir las andanadas de una población harta de sus políticas.

Y eso lo pudo comprobar el 1 de febrero de 2026 en el mitin dado por el PSOE en Teruel con motivo de las elecciones autonómicas en Aragón del próximo 8 de febrero de 2026.

A pesar de las medidas estrictas de seguridad diseñadas por Ferraz para que los eventos de la formación socialista no tengan como ‘invitados’ a personas ajenas a la organización, al final siempre existe un resquicio por donde se cuela alguien dispuesto a romper el discurso omnímodo del líder supremo.

Y así sucedió en la capital turolense cuando, una vez acabada la alocución de la candidata del PSOE, Pilar Alegría, tomaba la palabra Pedro Sánchez.

Justo en el momento en el que el presidente del Gobierno subía al escenario habilitado a tal efecto, una mujer, a voz en grito, le soltó un más que audible «¡hijo de puta!» que trató de ser silenciado con abucheos hacia la persona que soltó el insulto, amén de las loas y aplausos hacia Pedro Sánchez por parte de las decenas militantes que se comportaron como focas de un espectáculo zoológico.

Eso sí, rápidamente la progresía mediática y tuitera se puso a indagar y a sacar a la luz las coordenadas de la mujer que le dijo lo de hijo de las cuatro letras a Pedro Sánchez.

Y, aunque pidió disculpas por su arrebato verbal en el mitin del PSOE, ya todo fue un auténtico señalamiento en las redes sociales:

Los mejores productos de motor

PRODUCTOS DE MOTOR
Aceites y fluidos Neumáticos Transporte y accesorios
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Los vídeos más vistos

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]