Navajazos en el PSOE de Alcalá de Henares: difunden una imagen de un dirigente con una stripper que desata la tormenta

Imagina que una foto del pasado resurge en el momento más inoportuno. Enrique Nogués, secretario de Organización del PSOE en Alcalá de Henares, aparece en una imagen quitándole la ropa interior a una stripper con los dientes. Esta instantánea, datada en 2014 y publicada por el diario local El Puerta, ha estallado como un volcán dentro de la agrupación socialista, justo cuando se acerca la contienda electoral municipal de 2027. Javier Rodríguez Palacios, actual secretario general, ha decidido abrir un expediente disciplinario contra él, en medio de una lucha por el liderazgo.

No se trata de un simple accidente. Esta filtración es consecuencia de tensiones internas que han ido acumulándose. Rodríguez Palacios, quien perdió la alcaldía ante la popular Judith Piquer en 2023, busca afianzar su posición con el apoyo de Óscar López. Por su parte, Nogués había comenzado a sonar como posible rival en las primarias, respaldado por un sector crítico que denuncia el estancamiento actual del partido. Ahora, este expediente lo deja fuera de juego y pone al líder actual en una situación sin competencia seria, salvo por «cuatro jóvenes antisanchistas».

Esta foto data de hace 12 años cuando Nogués no ocupaba ningún cargo público relevante. Rodríguez Palacios tiene mucho que perder y está apostando todo para 2027.

La crisis destapa las fracturas que existen dentro del PSOE local. Alcalá de Henares, una ciudad clave dentro de Madrid, se encuentra inmersa en una guerra interna que trae a la memoria otros escándalos vividos por los socialistas. Rodríguez Palacios, además diputado en el Congreso, ve en su cargo local la oportunidad para salvarse ante posibles pérdidas a nivel nacional. La polémica ha encendido un debate acalorado entre los militantes: ¿se trata de una fiesta privada o es un desprestigio político?

El PSOE de Alcalá arrastra problemas desde su derrota en 2023. Rodríguez Palacios aspira a recuperar el mando, pero enfrenta críticas por estar desconectado con el electorado. Nogués, quien tiene experiencia del anterior gobierno municipal, representaba una alternativa renovadora.

Foto controvertida : Capturada en 2014, muestra a Nogués en actitud comprometida con una stripper. Su filtración coincide ahora con rumores sobre las primarias.

Expediente rápido : Iniciado por Rodríguez Palacios, podría llevar a una posible expulsión.

: Iniciado por Rodríguez Palacios, podría llevar a una posible expulsión. Contexto nacional: El PSOE madrileño atraviesa divisiones internas, con figuras como López intentando mediar.

Fuentes internas hablan abiertamente de «guerra sucia»: esta imagen privada se utiliza como arma electoral dentro del partido. ¿Quién fue el responsable de la filtración? Las sospechas apuntan hacia leales al secretario general.

Esta crisis podría cambiar drásticamente las cartas para 2027. Sin Nogués en escena, Rodríguez Palacios podría quedar solo; sin embargo, el daño a la imagen del partido ya es evidente. En una ciudad donde gobierna una alcaldesa popular fuerte, los socialistas necesitan más que nunca mostrar unidad.

El dilema entre feminismo interno y la imagen expuesta genera controversia: ¿coherencia o hipocresía? Otro asunto relevante es la repetición constante de imágenes similares en los escándalos de Tito Berni, el caso Koldo o las saunas de su suegro, que desmontan el discurso feminista que intenta enarbolar Pedro Sánchez.