Emilio Delgado, el hipócrita de Más Madrid que predica no tener deudas con los bancos, mientras firma su hipoteca de más de 200.000€

Emilio Delgado Orgaz, portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, se ha convertido en el foco de la controversia tras firmar una hipoteca por 206.800 euros.

Un jeta. Y es que Delgado ha reclamado en un tuit no pedir créditos a los bancos para dejarles sin negocio y, de paso, poder trabajar con independencia.

Curioso, porque el progre televisivo se ha comprado un piso en Móstoles con una hipoteca de 206.800 euros concedidos por una entidad bancaria.

O sea, que mientras pide no endeudarse con los bancos, la nueva esperanza de la izquierda alternativa predica con el ejemplo y se endeuda por un periodo de 30 años con un banco.

Y dado que su argumento para no pedir préstamos es que quiere trabaja

Este político, conocido por su cercanía con Gabriel Rufián de ERC y su retórica crítica al sistema, formalizó el préstamo el pasado 10 de diciembre con el fin de comprar una vivienda y un garaje en Móstoles.

Esta transacción, a 30 años con una entidad bancaria importante, contrasta notablemente con sus declaraciones públicas donde afirmaba «no tener deudas con bancos» y abogaba por «vivir sin bancos ni ataduras».

Delgado ha lanzado duras críticas hacia las entidades financieras, acusándolas de enriquecerse a costa del rescate público y ser responsables de desahucios.

Durante las campañas electorales de 2019, tanto a nivel municipal como general, instó a sus seguidores a apoyar a Más Madrid a través de microcréditos ciudadanos, evitando así la financiación bancaria.

«La independencia se logra sin depender de los bancos», tuiteó junto a carteles del partido que proclamaban «No pedimos dinero a los bancos. Nos debemos a ti». Sin embargo, su reciente hipoteca revela una realidad distinta: se encuentra atado al sistema que tanto denuncia.

Antes de esta adquisición, Delgado alquilaba un piso con garaje y trastero en una urbanización de Móstoles, propiedad del fondo Fidere, que Más Madrid critica por especular con viviendas protegidas. Pagaba alrededor de 1.000 euros mensuales, sabiendo que el fondo poseía 90 de las 100 viviendas del bloque. El partido, bajo la dirección de Mónica García, ha exigido medidas municipales y autonómicas para frenar estas prácticas especulativas y proteger a los inquilinos. Irónicamente, Delgado ha pasado de criticar esa especulación a endeudarse con un banco para convertirse en propietario.

En lo que respecta al panorama actual de hipotecas en España, este préstamo no resulta sorprendente. Con el Euribor en un 2,27% y los tipos fijos rondando entre el 2% y el 2,7%, una hipoteca por 200.000 euros puede generar cuotas mensuales que oscilan entre 750 y 800 euros, según entidades como Ibercaja o Sabadell. Esto requiere nóminas elevadas, seguros y otros vínculos financieros. En 2025, los bancos otorgaron más de 80.000 millones en préstamos hipotecarios, lo que representa el máximo desde 2008, con importes medios entre 162.000 y 167.000 euros. En Madrid, los precios por metro cuadrado son los más altos del país, superando los 4.000 euros en áreas premium.

La paradoja se intensifica porque Delgado participó en un coloquio junto a Rufián en el Teatro Galileo Galilei de Madrid, moderado por Sarah Santaolalla, donde discutieron sobre la «izquierda alternativa». Allí defendieron políticas para mejorar el acceso a la vivienda, argumentando que aproximadamente 200.000 madrileños se ven obligados a emigrar debido a los elevados precios. Sin embargo, él ya ha asegurado su propio hogar.