Brutal troleo de Esperanza Aguirre a Gabriel Rufián: «Ha pasado de odiar a España a querer liderar la extrema izquierda española»

Siguen las reacciones a la sobrada de Gabriel Rufián.

El líder de ERC se presentó junto con Emilio Delgado, diputado de Más Madrid en la Asamblea, en la sala Galileo Galilei para presentar su proyecto de una nueva alianza de las izquierdas.

Sin embargo, su ambiciosa propuesta está recibiendo un troleo colosal.

La última en hacerlo fue la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que no tuvo piedad alguna al valorar la última ocurrencia política de Gabriel Rufián.

Y es que el portavoz de ERC en el Congreso, conocido hasta ahora por su independentismo y sus continuos ataques al «Estado español», ha decidido reinventarse: ahora quiere recorrer España para «escuchar» a la ciudadanía y arrebatarle votos al partido de Santiago Abascal, VOX, en nombre de una supuesta «izquierda alternativa» unida.

¿Resultado? Una sonora carcajada de Aguirre que ya circula como pólvora en redes y medios.

Preguntada directamente por la iniciativa de Rufián durante la presentación del libro sobre Alexis de Tocqueville en el Senado, la veterana política popular no se cortó un pelo:

A mí me hace mucha gracia Rufián, porque ahora hemos pasado de odiar a España y no querer más que la independencia de Cataluña a querer ser el líder de la extrema izquierda en España. Me da una risa ¿Pero cómo un señor que es independentista catalán va a quitarle escaños a VOX?

Aguirre calificó de broma toda la estrategia del republicano catalán y puso en duda que alguien pueda tomárselo en serio: un político que durante años ha defendido la ruptura de España ahora pretende erigirse en adalid de la izquierda española para frenar al partido de Santiago Abascal.