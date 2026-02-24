La hemeroteca carboniza a Sánchez: Prometió unidad contra el fuego y ahora usa los incendios para asustar con Mañueco (PP)

No tiene propósito de enmienda.

La hemeroteca o, más bien, la ‘Pedroteca’ de Pedro Sánchez es una mina incendiaria.

Y es que el presidente del Gobierno vuelve a demostrar que su palabra tiene la misma vigencia que un acuerdo de paz firmado por Vladimir Putin para acabar con la guerra entre Rusia y Ucrania.

Es decir, cualquier anuncie que emane del inquilino de La Moncloa es papel mojado.

El mejor ejemplo, la lucha contra los incendios que en 2025 arrasaron buena parte del territorio español, con especial incedencia en Castilla y León.

Entonces, el jefe del Ejecutivo socialcomunista, con rictus circunspecto, decía lo siguiente, que había que dejar a un lado las luchas partidistas:

Yo creo que merece la pena hacer ese esfuerzo, que merece la pena dejar a un lado todo lo que tenga que ver con la legítima y democrática lucha partidista para que en algunos asuntos, como hemos hecho en el pasado, como por ejemplo fue el pacto de Estado contra el terrorismo, o el pacto de Estado contra el terrorismo yihadista, o el pacto de Estado contra la violencia de género, lo hagamos también en relación con la emergencia climática. Porque al final de lo que estamos hablando es de la seguridad de nuestra gente. Y nuestra gente vota, no vota, vota a un partido político, otro, lo que quiere son instituciones que piensen en su seguridad.

Sin embargo, hace solo un par de días, en un mitin del PSOE en la localidad leonesa de Ponferrada en la precampaña para las elecciones del 15 de marzo de 2026 en Castilla y León, Sánchez blandió el espantajo de los incendios forestales y el riesgo que entrañaba votar al candidato del PP y actual presidente de la Junta, a Alfonso Fernández Mañueco: