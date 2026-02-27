¡Qué hipócrita! Sánchez clama contra las informaciones sobre su enfermedad, pero olvida cómo usó la salud ajena como arma política contra Abascal

La ‘Pedroteca’ es infinita.

Pedro Sánchez volvió a sacar la carta del victimismo.

Tras días de rumores tras la exclusiva de ‘Libertad Digital‘ que apuntaba a un tratamiento por dolencia cardiovascular en el Hospital Ramón y Cajal y la pregunta de la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, el jefe del Ejecutivo respondió en X con su clásico repertorio: negación rotunda, acusación de la puesta en marcha de la «máquina del fango» por parte de la «ultraderecha y la derecha ultra».

La ultraderecha y la derecha ultra llevan anunciando el fin de este Gobierno desde el primer día. Ahora, además, difundiendo bulos sobre mi salud. La máquina del fango funciona siempre igual: lanzan el bulo desde un pseudomedio, sus diputados lo amplifican y sus tertulianos… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 26, 2026

Sin embargo, el presidente olvidó un episodio muy similar de hace unos años, cuando él mismo convirtió la salud y las decisiones personales en munición política contra la oposición. Corría mayo de 2021, en pleno debate sobre la vacunación contra el Covid-19, y Sánchez no dudó en interpelar directamente a Santiago Abascal en el Congreso:

Le interpelaba y le preguntaba al señor Abascal si se había vacunado o no se había vacunado. ¿Cuál fue la respuesta del señor Abascal? Bastante sorprendente, cuando él es una persona muy asertiva siempre. No dijo ni sí ni no, sino todo lo contrario. Luego ya matizó y dijo que él sí se había vacunado. Pero dejó la puerta abierta… ¿No se ha vacunado? ¿Que no lo tiene usted que decir? ¡Ah, que no lo quiere usted decir! Claro, este es el problema, señoría. Que usted niega la evidencia del cambio climático como niega también la aportación de la ciencia a la respuesta a la pandemia. Este es el problema

Sánchez retó públicamente a Abascal a revelar su estatus vacunal, lo acusó de ambigüedad y lo vinculó a la negación científica. El presidente de VOX respondió entonces que la vacunación era voluntaria y que nadie tenía obligación de hacer pública su decisión personal: