Cayetana barre al ‘cobarde’ Sánchez por su falso pacifismo con Irán

Simplemente, magistral.

El PP organizó en la tarde de este 5 de marzo de 2026 -en vísperas del 8M, Día Internacional de la Mujer- una jornada titulada «Mujeres Libres» en la Sala Constitucional del Congreso de los Diputados. El acto, enmarcado en la conmemoración del 8 de marzo, dio voz a activistas disidentes de regímenes autoritarios, con un fuerte enfoque en la defensa de los derechos de las mujeres frente a dictaduras.

El acto contó con la participación de la disidente cubana Rosa María Payá y la periodista y activista iraní Masih Alinejad.

Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del PP, dio un durísimo discurso contra Pedro Sánchez tras el conflicto con Donald Trump y su posición con respecto a Irán en el buenismo del ‘no a la guerra’:

“El problema no es solo que existan clérigos terroristas con turbante. El problema es que haya políticos occidentales, con traje y con corbata, que —invocando cínicamente la palabra “paz” y por espurios motivos electorales— les permitan seguir ahí, lapidando mujeres, colgando homosexuales y financiando el terrorismo internacional”.

Al respecto, la política popular culpó directamente al presidente del Gobierno de esta estrategia que atenta contra el propio país:

«El problema está entre nosotros, la cobardía, la condescendencia, la complicidad, el apaciguamiento. Dice el presidente del Gobierno español que debemos aprender de la historia, el primero que tiene que aprender es él. La enorme y trágica historia del siglo XX. El apaciguamiento no pacifica, envalentona. No reduce el peligro, lo multiplica de forma exponencial y devastadoras. Para las mujeres en Irán y para nosotros mismos».