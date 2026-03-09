Terremoto en el PP: Dimite el secretario general de Nuevas Generaciones y pasa a pedir el voto para VOX

Golpe inesperado para el PP a las puertas de unas elecciones clave en Castilla y León.

El secretario general de Nuevas Generaciones (NNGG), la organización juvenil del Partido Popular, presentó su dimisión irrevocable el 8 de marzo de 2026, así como la solicitud de baja como militante.

Se trata de Carlo Giacomo Angrisano Girauta, sobrino del eurodiputado de VOX Juan Carlos Girauta, quien decidió dar un paso al frente con una decisión que sacude la estructura interna del PP y evidencia la fuga de voto joven hacia el partido presidido por Santiago Abascal.

En un vídeo publicado en redes sociales y acompañado de una carta dirigida a la organización juvenil, Angrisano no escatimó en dureza contra la actual dirección nacional del Partido Popular que lidera Alberto Núñez Feijóo:

Hoy he presentado mi dimisión como secretario general de Nuevas Generaciones y he solicitado mi baja como afiliado del Partido Popular. Durante estos años he tenido el privilegio de presidir la organización estudiantil del Partido Popular Europeo y de formar parte del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular. Esa responsabilidad me ha permitido recorrer España y Europa y de conocer a miles de afiliados comprometidos.

Aseveró que lo hace porque ve que el PP ha dejado de defender los principios que le llevaron a afiliarse a esa formación:

Me afilié en la Barcelona de 2012 por amor a España, a su identidad, a su historia, a su libertad y a la dignidad de nuestro pueblo. Todo ello estaba siendo cuestionado y pisoteado por el separatismo. Yo era uno de tantos españoles convencidos de que el Partido Popular debía proteger lo mejor de nuestro país. Los partidos no empiezan a perder cuando dejan de ganar elecciones, sino cuando dejan de saber qué están defendiendo. Y cuando un proyecto político teme más perder votos que defenderlos, y defender lo correcto, termina perdiendo ambas cosas.

Y sin ambages, el ya exdirigente ha lanzado un mensaje directo a los votantes en el que asegura que a partir de ahora pedirá el voto para la formación de Santiago Abascal: