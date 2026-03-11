Alberto Núñez Feijóo trolea a Ana Redondo y a ‘Supermán’ Sánchez: «¿Para eso necesitan 700 asesores?»

Sencillamente, colosal.

En plena campaña para las elecciones autonómicas de Castilla y León, Alberto Núñez Feijóo (PP) sacó la artillería pesada contra el Gobierno sanchista, convirtiendo las exageradas loas de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en munición para un troleo épico.

Durante un mitin en El Burgo de Osma (Soria), el líder del PP no dudó en mofarse de cómo Redondo elevó a Pedro Sánchez a la categoría de «superhéroe», cuestionando si un personaje tan omnipotente necesita realmente 700 asesores para gobernar.

«¿Pero este no era el superhéroe del que hablaba la ministra esa de Valladolid, que le llamaba superhéroe, y necesita 700 asesores?», espetó Feijóo ante un público entregado, dejando en evidencia la hipocresía de un Ejecutivo que se vende como invencible pero depende de una legión de cargos a dedo.

Todo empezó con las declaraciones de Ana Redondo en un mitin en Soria, donde la ministra –conocida por su fervor sanchista– batió récords de peloteo al proclamar:

Eres el superhéroe de la democracia. Eres el superhéroe de la paz. Eres el superhéroe de la dignidad, de los derechos y del feminismo.

No contenta con eso, añadió que «en el mundo te quieren a ti porque representas a la dignidad humana», en referencia al «no a la guerra» de Sánchez frente a Trump.

Estas palabras, que recordaron a las exageraciones históricas del PSOE –como cuando Leire Pajín vio un «acontecimiento planetario» en la coincidencia de Zapatero y Obama, o cuando Óscar Puente llamó a Sánchez «el puto amo»–, han circulado como la pólvora en redes, convirtiéndose en meme instantáneo.

Feijóo, siempre afilado, no dejó pasar la oportunidad. En su intervención, ironizó sobre la estructura faraónica del Gobierno: «Ayer lo visteis en la prensa nacional: trabajan 700 personas para asesorar a Sánchez. ¿De verdad necesita 700 tíos para asesorarle?».

Elevando el tono, acusó a Sánchez de haber transformado La Moncloa en «una agencia de publicidad», donde se priorizan eslóganes vacíos sobre medidas reales:

Cuando un presidente del Gobierno necesita 700 asesores, ese señor no preside el Gobierno; ese señor tiene una agencia de publicidad que es distinto. Una agencia de publicidad es el Palacio de la Moncloa. Pues bien, tiene el gobierno más grande y más caro de la historia y el gobierno más ineficiente y más incapaz de la historia.

Y remató: «Con los eslóganes no llenamos el depósito de gasolina. Con los eslóganes los camioneros no pueden trabajar, los agricultores no mueven los tractores y los pescadores no salen a faenar», en alusión a la falta de acciones concretas ante crisis como el conflicto en Irán.