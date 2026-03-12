Paco Salazar, el ‘guarrete’, se traslada a Argentina como consultor electoral

Paco Salazar, el socialista originario de Dos Hermanas, ha cambiado España por Argentina, donde ha comenzado a establecer su propia red de consultoría electoral dirigida a gobiernos y empresas.

Fuentes del entorno socialista confirmaron esta información en exclusiva.

El exasesor cercano a Pedro Sánchez ha cortado toda comunicación con el PSOE. No atiende llamadas, ni siquiera de sus amigos más íntimos. Se alejó de Moncloa y Ferraz tras presentar su dimisión en 2025, un año que le dejó marcado por las graves acusaciones de acoso sexual.

En julio de 2025, eldiario.es reveló presuntos casos de acoso hacia trabajadoras bajo su mando. Salazar no dudó en renunciar inmediatamente a su puesto en Coordinación Institucional y también a su cargo como adjunto en la Secretaría de Organización. El PSOE decidió abrir un expediente en su contra, considerándolo una falta grave.

Nadie le exigió que dimitiera; fue una decisión personal. Su familia permanece en España mientras él viaja poco a Madrid. Solo ha regresado un par de veces: en noviembre para reunirse con Pilar Alegría, quien lo catalogó como un error, y en febrero para desmentir las acusaciones ante el Senado.

Ahora está recuperando la estructura que tuvo en los años 2000. Con Dialoga Consultores, donde es socio de Antonio Hernández Espinal, quien fue su mano derecha en Moncloa. Espinal también dejó su cargo por supuestas irregularidades y continúa negando cualquier implicación. Entre sus clientes anteriores se encuentran el Senado de Chile, el Gobierno de El Salvador, el PSOE y la Junta de Andalucía.

En su agenda tiene países como República Dominicana, Colombia, Ecuador, Chile y Argentina, donde ahora reside. Fuentes indican que ha cambiado su número de teléfono y no responde a los mensajes que recibe.

Trayectoria en Sevilla y PSOE

Salazar jugó un papel crucial en la victoria de Sánchez durante las primarias de 2017, apoyado por Quico Toscano, el alcalde de Dos Hermanas. Anteriormente había sido comisario de Memoria Histórica en la Junta entre 2008 y 2009, pero luego desapareció del radar institucional durante tres años.

Coincidió con Espinal tanto en la Junta como en el Ayuntamiento de Sevilla, donde este último ocupó cargos como asesor y director de Comunicación. En 2011 se convirtió en socio senior en Dialoga.

El PSOE atraviesa una oleada de escándalos; Salazar no es un caso aislado dentro del partido. Este acumula diversos episodios relacionados con corrupción que abarcan sobornos, manipulaciones electorales e incluso tramas asociadas a la prostitución y las drogas.

Caso Koldo : Comisiones ilegales vinculadas a obras públicas que implican a Santos Cerdán , exsecretario de Organización.

: Comisiones ilegales vinculadas a obras públicas que implican a , exsecretario de Organización. Trama Mediador (Tito Berni) : Sobornos relacionados con fiestas donde hubo prostitutas y cocaína; resultando expulsado Juan Bernardo Fuentes .

: Sobornos relacionados con fiestas donde hubo prostitutas y cocaína; resultando expulsado . Delcygate : Maletas pertenecientes a Delcy Rodríguez pasaron sin revisión.

: Maletas pertenecientes a pasaron sin revisión. Globalia : Rescate irregular para Air Europa asociado a Begoña Gómez .

: Rescate irregular para Air Europa asociado a . Familia Sánchez: David Sánchez enfrenta cargos por un puesto irregular.

La UCO llevó a cabo registros en sedes del PSOE y se han recogido grabaciones que incriminan a exministros dentro de redes vinculadas a la prostitución. Además, Leire Díez ofreció favores para evitar problemas con la UCO.

Algunos dirigentes ven en Salazar una especie de fuego amigo contra Sánchez; el núcleo duro del partido sospecha maniobras internas que no benefician al líder actual. Desde Ferraz se admite que no brindaron apoyo suficiente a las víctimas e incluso plantean llevar el asunto ante la Fiscalía.

Mientras tanto, Salazar se aleja del bullicio mediático. En Argentina retoma contactos profesionales; su salto al mundo de la consultoría parece tener tintes de un exilio dorado. Así las cosas, el PSOE pierde otra pieza clave en medio de una crisis creciente.

Argentina le proporciona aire fresco; mientras tanto, España sigue preguntándose sobre sus antiguos vínculos. ¿Regresará algún día o permanecerá definitivamente en el cono sur?