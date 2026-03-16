Santiago Abascal cierra el pico con datos a quienes pronosticaron un pinchazo de VOX en Castilla y León

Los datos son los que son.

Y VOX, a pesar de que determinadas terminales mediáticas traten de manipular la realidad, es una de las formaciones que salió triunfante de las elecciones autonómicas en Castilla y León en la jornada del 15 de marzo de 2026.

El partido de Carlos Pollán logró un procurador más, de 13 a 14, un 18,9% de los votos y, lo más relevante, que volverá a ser imprescindible para que el popular Alfonso Fernández Mañueco pueda seguir en la presidencia del Gobierno regional.

Santiago Abascal, desde la sede del partido en la calle Bambú, en Madrid, sacudió de lo lindo a quienes, a pesar de la terquedad de los números, quisieron minimizar el éxito logrado por su fueza política en las urnas:

VOX a crecido en estas elecciones en número de votos, VOX ha crecido en estas elecciones en porcentaje y VOX ha crecido en estas elecciones también en número de escaños. Y esta es la tercera ocasión, en muy poco tiempo, en muy pocos meses, en la que VOX crece en una convocatoria de elecciones regionales. Y hoy, en Castilla y León, hemos obtenido nuestro mejor resultado electoral en ninguna región española. Y por eso yo quiero dar las gracias y la enhorabuena a quien me ha acompañado y a quien he acompañado como dos amigos, como dos compatriotas, a lo largo y ancho de Castilla y León, durante todos estos días, a Carlos Pollán. Enhorabuena, Carlos, por tu trabajo. Enhorabuena, por tu valor.

Récord de voto a VOX. Paso a paso. 💪🇪🇸 pic.twitter.com/LAniwNdJWx — VOX 🇪🇸 (@vox_es) March 15, 2026

Subrayó que no hay techo para VOX:

Esta noche se demuestra que, a pesar de todos los intentos, de los innumerables y constantes intentos, no hay techo para VOX. Paso a paso, pueblo a pueblo y región a región, avanzamos hablando exclusivamente de los problemas reales de los españoles. Avanzamos denunciando los problemas de inseguridad. Avanzamos denunciando el colapso de todos nuestros servicios públicos, empezando por el sistema de ayudas sociales y por los servicios sanitarios. Avanzamos también denunciando la voracidad fiscal de las instituciones y el mal gasto del dinero de los españoles. Y así vamos a seguir avanzando.

Abascal aseguró que en las negociaciones no se va a hablar de sillones, sino de cumplimiento de programas: