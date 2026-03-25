Patetismo máximo: «Chiqui» Montero se halaga a sí misma antes de ir al matadero electoral en Andalucía

No hay nada más ridículo, cateto, necio o bobo que hablar de sí mismo en tercera persona. Quienes lo hacen, además, demuestran la inseguridad que provoca bien su ignorancia, bien su falta de preparación, bien su falta de méritos, además de una arrogancia y una egolatría de cuidado.

Y a María Jesús Montero no se le ha ocurrido mejor manera de inaugurar, de forma no oficial, su campaña de cara a las elecciones en Andalucía que hablar de sí misma en tercera persona.

La ‘Chiqui’ ha usado el ileísmo para presentarse como la salvadora de los andaluces y la candidata mejor preparada en la historia de la comunidad. De hecho, ha dejado entrever que está sobrecualificada para ser una «simple» presidenta autonómica, tras haber sido la mujer con más poder en la historia de la democracia. Aunque es curioso que con tanto poder, no pudo aprobar los Presupuestos Generales del Estado durante los últimos tres años.