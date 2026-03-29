Encuestas: VOX pierde por primera vez votantes, mientras PP sube y PSOE resiste

Este domingo, 29 de marzo de 2026, se han publicado diversas encuestas que reflejan una tendencia común: VOX pierde fuerza y podría bajar de los 70 escaños.

Por su parte, el PP se afianza como la primera fuerza política, aunque sin alcanzar una la mayoría absoluta.

En este marco, el PSOE se aferra a sus posiciones, mientras que la izquierda ultraizquierdista se presenta fragmentada, con Sumar, Podemos y otros partidos menores en desbandada.

Los últimos sondeos colocan al PP entre el 31-33% de los votos, lo que le otorgaría entre 135-148 escaños, al PSOE en un rango del 26-28%, con aproximadamente 108-118 diputados, y a VOX en torno al 18%, logrando entre 60-64 escaños.

El bloque de derechas (PP + VOX) mantendría la mayoría absoluta, aunque con menos margen que en encuestas anteriores.

La izquierda sigue dividida y enfrenta serias dificultades para reconstruir alianzas.

Las negociaciones en Extremadura y Aragón, así como las elecciones en Castilla y León, están marcando cambios significativos en el barómetro de marzo. Sin embargo, la derecha continúa siendo inalcanzable.

La encuesta de Target Point para El Debate pone de manifiesto una auténtica tormenta perfecta para VOX.

El partido liderado por Santiago Abascal pierde dos puntos porcentuales, alrededor de diez diputados y un total de 466.000 votos en solo un mes, con una participación estimada del 66%, similar a las elecciones generales de 2023.

Así, se quedaría con unos 63-64 escaños, mientras que el creciente PP, bajo la dirección de Alberto Núñez Feijóo, suma 1,2 puntos y aproximadamente 322.000 votos, logrando entre 131-133 diputados.

Por su parte, Pedro Sánchez también experimenta un repunte: gana 1,8 puntos y suma unos 478.000 votos, acercándose a los estimados entre los 112-114 escaños.

Aun así, el bloque conservador sigue dominando con un total de entre 194-197 escaños y acaparando un impresionante 50% del voto, superando a la izquierda por 12,2 puntos (37,8%, con entre 123-127 escaños). El actual respaldo del PSOE, que cuenta con 121 diputados, no altera el mapa político.

Influencia de las elecciones regionales

Las elecciones del pasado 15 de marzo en Castilla y León han servido como catalizador para estos cambios.

El presidente regional, Alfonso Fernández Mañueco, y su partido han superado las expectativas al conseguir 33 procuradores (35,47% del voto), dos más que en 2022; no obstante, aún están lejos de alcanzar la mayoría absoluta necesaria, que es 42.

En este contexto, Vox se ha quedado con 14 escaños (18,92%), sin lograr romper esa barrera del 20% tan ansiada; mientras tanto, el PSOE ha resistido con 30 procuradores (30,74%). La ultraizquierda ha sufrido un colapso notable: tanto Podemos como IU-Sumar no lograron obtener representación.

Este resultado autonómico ha generado una onda expansiva a nivel nacional.

El PP logra contener el avance de Vox, triplicándole en votos y ganando en siete de las nueve capitales: León, Zamora, Valladolid, Segovia, Ávila, Burgos y Salamanca. En regiones como Extremadura y Aragón, las derrotas previas del PSOE refuerzan esta tendencia: la izquierda se canibaliza internamente, pero no logra repuntar.

Fidelidades y líderes en la picota

La lealtad hacia VOX ha descendido hasta el 71,4%; un 13,2% se ha fugado hacia Alvise Pérez. Por otro lado, el PP ha visto aumentar su fidelidad al 68,7%; sin embargo, retiene un 13,2% de antiguos votantes de Abascal junto a un 10,7% que aún permanece indeciso. En cuanto al PSOE, los indecisos duplican esta cifra.

Ninguno de los líderes políticos logra convencer plenamente: Sánchez lidera con una calificación media de 3,81/10; le siguen Yolanda Díaz (3,54**), Feijóo (3,3) y Abascal* (*2,81). Comparado con febrero pasado —donde Vox alcanzaba casi el 20,3% (72 escaños)—, esta caída resulta abrupta.

Partido Febrero 2026 (Target Point) Marzo 2026 (Target Point) Variación votos PP 30,5% (128-130 escaños) 31-33% (131-133) +322.000 PSOE 25,8% (105-107) 26-28% (112-114) +478.000 VOX 20,3% (72-73) 18% (63-64) -466.000 Sumar 6,7% (9-10) 6,9% Leve subida Podemos 3,7% (3-4) 3,3% (2-3) -0,4 puntos

¿Hacia dónde apuntan las tendencias?

El barómetro realizado revela a través de sus 1.114 entrevistas online efectuadas entre el 24 y el 26 de marzo que el PP se consolida como primera fuerza política; sin embargo, no cuenta con suficiente margen para gobernar por sí solo. La caída experimentada por VOX parece ser consecuencia directa del descontento generado por expectativas no cumplidas durante las elecciones en Castilla y León, donde Mañueco celebra haber contenido su crecimiento. Mientras tanto el PSOE araña algunos votos adicionales; pero su bloque sigue sumando menos: Sumar alcanza ya solo un 6,9%, mientras que Podemos cae hasta un 3,3%.

Las negociaciones pendientes en regiones clave como Extremadura y Aragón podrían tensar aún más a la derecha; no obstante, parece firme la alianza PP-Vox por ahora. ¿Estamos ante una tormenta pasajera para Abascal o será esto el principio del fin?

La ultraizquierda enfrenta retos significativos con Podemos tocando mínimos históricos mientras lucha por no desvanecerse.

Por cierto: durante las elecciones en Castilla y León, la participación creció un 1,33% al mediodía; además, Soria Ya logró salvar un escaño in extremis.

Es interesante notar cómo Alvise Pérez roba fieles a VOX; una jugada astuta ante tiempos inciertos llenos de sondeos volátiles.