Encuestas/ PP y PSOE se recuperan, frenazo de VOX y Sánchez devora a la ultra izquierda

Lunes de encuestas y hay sorpresas.

Los sondeos de este lunes 6 de abril arrojan que el Partido Popular y el PSOE se recuperan, que VOX frena el crecimiento explosivo de los últimos meses y que los partidos de extrema izquierda han sido fagocitados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Los resultados apuntalan el bipartidismo en tiempos de incertidumbre, con la guerra de Irán como principal razón —un conflicto rechazado por la mayoría de los españoles y cuyas consecuencias económicas ya se están apreciando—.

El Mundo publica el sondeo de Sigma Dos, que refleja cómo los populares rompen siete meses de caídas —leves—, los socialistas obtienen réditos del «No a la guerra» y los de Abascal retroceden respecto a los barómetros de los últimos meses, cuando rozaban el 20 %.

Pese a estos cambios, los de Génova 13 solo subirían un par de escaños respecto al resultado de 2023, hasta los 139 (con el 32,5 %); los socialistas bajan de los 121 a los 113 diputados (27,7 %), mientras que los de Bambú mejorarían tanto en votos como en escaños su resultado de 2023, de 33 a 58 (17,1 %).

Por su parte, los aliados del Frankenstein se derrumban por el «efecto Sánchez», excepto EH Bildu y Coalición Canaria, que crecen en porcentaje, pero no en escaños. Sumar se hunde hasta el 7,7 % y Podemos, al 3,5 %.

De confirmarse este cambio de tendencia, Alberto Núñez Feijóo seguiría necesitando pactar con Santiago Abascal para formar gobierno.

El País muestra un escenario similar.

La encuesta reseñada por El País refleja un escenario político similar al de El Mundo, que, a su vez, es parecido al resultado en Castilla y León: recuperación de PP y PSOE, VOX creciendo poco y la ultraizquierda prácticamente desaparecida.

La encuesta de 40dB. otorga una mayoría absoluta al centroderecha, con PP y VOX concentrando más del 50 % de los votos.

Los populares contienen la sangría de votantes hacia VOX (del 15,2 % al 12,8 %) e invierten la tendencia de los últimos meses, en los que retrocedían, ganando nueve décimas.

Del otro lado del espectro, el PSOE rentabiliza la situación gracias a la guerra en Irán, fagocitando a sus socios. En este sentido, las transferencias desde Sumar suben casi al 16 % (hace un par de meses eran menos del 6 %) y se reduce la transferencia hacia formaciones de extrema izquierda.

La debacle de los ultraizquierdistas se aprecia en que Sumar y Podemos obtendrían el 8,5 % de los votos, casi cuatro puntos menos de lo que lograron en 2023.

Pese a la mejoría del último mes de los dos principales partidos —PP y PSOE—, lo cierto es que empeoran respecto a los resultados de 2023, mientras que Vox crecería casi seis puntos.