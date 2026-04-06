Moreno Bonilla y el PP se acercan a la absoluta y ‘Chiqui’ Montero perfora el suelo electoral del PSOE

Las encuestas más actuales colocan a Juanma Moreno Bonilla y su Partido Popular como los claros favoritos para continuar al mando en Andalucía. Según el último Votómetro de Redlines para The Objective, actualizado al 30 de marzo y basado en 14 sondeos y 10.000 simulaciones, el PP podría obtener una mediana de 55 escaños, que representa la mayoría absoluta en un parlamento de 109 diputados. Este dato refleja una leve recuperación respecto a hace una semana, cuando el desgaste parecía tener su impacto. Los populares alcanzan un 42% de los votos según la media ponderada, proyectándose entre 54 y 57 escaños.

El retroceso de Vox beneficia a Moreno. Hace un mes, la formación rondaba el 20%, pero ahora se sitúa en un 16,6%, aunque podría aumentar sus actuales 14 escaños hasta un rango de 19-21. La probabilidad de que el PP gobierne sin necesidad de socios ha subido al 70%, lo que les permitiría actuar con mayor autonomía. El bloque de la derecha suma entre 74 y 78 escaños, lo que proporciona un margen considerable por encima del mínimo requerido. Por otro lado, la izquierda se encuentra en declive: tanto el PSOE, como Por Andalucía y Adelante Andalucía no logran superar los 31-35 actas. Así, cualquier posibilidad de una mayoría progresista queda completamente descartada en las simulaciones.

María Jesús Montero, conocida como Chiqui en los círculos políticos, no logra romper con la tendencia negativa del PSOE. A pesar de su retorno a su tierra natal, el partido socialista se estanca alrededor del 28%, lo que se traduce en entre 28 y 30 escaños, inferior a los 30 actuales. Sondeos como GAD3 y NC Report corroboran esta línea: populares por encima del 43%, socialistas sin capacidad de atracción. En otra encuesta publicada por El Debate, realizada por Target Point, se observa un panorama similar; el PP mantendría la mayoría aunque experimentara una ligera pérdida de dos o tres diputados, mientras que Vox podría ascender al 17,7%, alcanzando hasta los 21 escaños.

El PP arrasa

Andalucía votará el próximo 17 de mayo, una fecha escogida por Moreno para adelantarse al desgaste que podría surgir a nivel nacional. En las elecciones de 2022, el PP arrasó con 58 escaños y logró el apoyo del 43% de los votos, poniendo fin a cuatro décadas dominadas por los socialistas. Ahora, tras dos legislaturas al frente, la postura moderada del presidente parece resistir bien ante las adversidades. Vox había crecido entonces hasta alcanzar un 13,5%, pero su actual descenso está favoreciendo al PP nuevamente. El PSOE, bajo el liderazgo de Montero, continúa batallando contra las sombras del gobierno central encabezado por Sánchez y enfrenta una crisis interna profunda.

La aplicación de la ley D’Hondt en las provincias premia la eficiencia electoral: en Málaga, el PP arrasa con ocho escaños; en Almería, consigue siete. En ciudades como Sevilla y Cádiz, aunque la derecha aprieta fuerte, Vox compensa algo esa presión. Hace unas semanas, un Votómetro anterior advertía sobre posibles riesgos para mantener la mayoría popular; entonces el PSOE estaba en mínimos con tan solo un 21%. Hoy, sin embargo, el resurgimiento del PP y el desplome socialista han cambiado radicalmente las perspectivas.

Implicaciones para el escenario nacional

Si estos resultados se confirman, Moreno gobernaría sin contar con Vox, llevando a cabo esa «centralidad» que tanto defiende. Esto consolidaría a Andalucía como bastión popular ante las elecciones generales previstas para 2027. Para el PSOE, sufrir una derrota significativa en su feudo histórico sería devastador: Montero cosecharía uno de sus peores resultados hasta ahora, con una valoración inferior al aprobado (3,26 según Target Point). En Ferraz mirarían con inquietud cómo Moreno es conocido por un impresionante 93,3% del electorado andaluz y se lleva una nota superior (5,53) entre los votantes.

El clima político también tiene su lado irónico: mientras Chiqui intenta reavivar al PSOE desde sus cimientos locales, Moreno parece plantear un dilema claro: «estabilidad o caos», recordando las complicaciones que ha traído consigo Sánchez. Vox permanece estancado y observa cómo sus votantes van regresando al redil popular. La abstención se presenta como una preocupación mayor para el PP que la propia competencia.

En cuanto a curiosidades: el Votómetro utiliza métodos Montecarlo para asegurar precisión; Andalucía cuenta con cerca de 8 millones de habitantes y juega un papel crucial en España; además, Montero goza del reconocimiento del 90,4% del electorado local; sin embargo su valoración ha caído drásticamente como si fuera un penalti fallado. Datos recientes revelan que tres sondeos (GAD3, NC Report y SocioMétrica) colocan a Vox entre un preocupante rango del 13,6-16,1%.