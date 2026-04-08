El candidato de VOX a la Junta de Andalucía hace papilla a un periodista de TVE por afirmar que su discurso genera violencia

Claro y con contundencia.

En un momento que ya circula a la velocidad de la pólvora por las redes sociales, Manuel Gavira, candidato de VOX a la Presidencia de la Junta de Andalucía, dejó sin argumentos a un periodista de TVE que intentó convertir una rueda de prensa en un juicio político.

El incidente tuvo lugar cuando Gavira atendía a los medios de comunicación. En lugar de formular una pregunta objetiva, un reportero de la televisión pública se lanzó a una intervención personal y cargada de moralina.

El objetivo, evidentemente, era dar la imagen del parlamentario de VOX como un alarmista de tomo y lomo y poner en solfa la llegada de población inmigrante:

Pues si me permite, ese discurso lo que genera es mucha violencia y mucha xenofobia.

En tan sólo 24 horas: – Un marroquí intenta violar a una joven con leucemia.

– Un marroquí ataca a tres personas con un hacha.

– Dos marroquís asaltan a una familia con un bebé.

– Un subsahariano apuñala a su pareja delante de sus hijos. Y el racista eres tú por denunciarlo. pic.twitter.com/vBPMdx5srN — Unai Cano (@unaicano10) April 7, 2026

A lo que el cabeza de cartel de la formación de Santiago Abascal respondió sin titubear:

No, no, la violencia la genera el que viola. La violencia la genera el que coge un machete y agrede a los vecinos y a una señora le corta el dedo. Violencia genera el que ataca a esa pareja de ancianos en Jaén. Eso es lo que genera violencia. No genera violencia denunciar el problema. No genera violencia denunciar las consecuencias, perdóneme.

Y terminó de darle un repaso de campeonato: