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MANUEL GAVIRA RESPONDE CON CONTUNDENCIA A LA HORA DE EXPRESAR QUÉ PROVOCA LA VIOLENCIA

El candidato de VOX a la Junta de Andalucía hace papilla a un periodista de TVE por afirmar que su discurso genera violencia

"La violencia la genera el que coge un machete y agrede a los vecinos y a una señora le corta el dedo"

Archivado en: Partidos Políticos | Política

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Maria Jesús &#039;Chiqui&#039; Montero (PSOE)

Andalucía: ya no se descarta el sorpaso de VOX al PSOE, lastrado por Chiqui Montero

Claro y con contundencia.

En un momento que ya circula a la velocidad de la pólvora por las redes sociales, Manuel Gavira, candidato de VOX a la Presidencia de la Junta de Andalucía, dejó sin argumentos a un periodista de TVE que intentó convertir una rueda de prensa en un juicio político.

El incidente tuvo lugar cuando Gavira atendía a los medios de comunicación. En lugar de formular una pregunta objetiva, un reportero de la televisión pública se lanzó a una intervención personal y cargada de moralina.

El objetivo, evidentemente, era dar la imagen del parlamentario de VOX como un alarmista de tomo y lomo y poner en solfa la llegada de población inmigrante:

Pues si me permite, ese discurso lo que genera es mucha violencia y mucha xenofobia.

A lo que el cabeza de cartel de la formación de Santiago Abascal respondió sin titubear:

No, no, la violencia la genera el que viola. La violencia la genera el que coge un machete y agrede a los vecinos y a una señora le corta el dedo. Violencia genera el que ataca a esa pareja de ancianos en Jaén. Eso es lo que genera violencia. No genera violencia denunciar el problema. No genera violencia denunciar las consecuencias, perdóneme.

Y terminó de darle un repaso de campeonato:

Vaya usted a los pueblos donde está pasando este problema con la inmigración ilegal masiva y desordenada, que esa es la que denunciamos, y pregúntele a los vecinos, ya verá lo que le dicen.

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