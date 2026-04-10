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EL INCIDENTE TUVO LUGAR EN EL DISTRITO DE HORTA-GUINARDÓ

Una desquiciada amenaza a los voluntarios de una carpa de VOX en Barcelona: «Fascistas, no tendríais que existir»

"No tenéis que tener ni voz ni voto"

Archivado en: Partidos Políticos | Política | VOX

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Tenso enfrentamiento en el distrito de Horta-Guinardó, Barcelona, cuando una mujer increpó violentamente a los voluntarios de una carpa informativa de VOX.

Una nueva muestra de intolerancia y violencia política sacude las calles de Barcelona. Voluntarios de VOX que atendían una carpa informativa en el distrito de Horta-Guinardó fueron objeto de una agresiva arremetida verbal y física por parte de una mujer que, fuera de sí, les espetó: «Fascistas, no tendríais que existir».

Según las imágenes difundidas y el relato del propio partido, la agresora se acercó a la carpa gritando consignas de alto voltaje:

No tenéis que tener ni voz ni voto, no tendríais que existir.

La mujer calificó a los presentes de «fascistas» y generó tal tensión que se produjo un careo físico, obligando a intervenir a los cuerpos de seguridad para evitar que la situación escalara a mayores.

VOX denunció el incidente como un nuevo episodio de intolerancia y odio contra sus militantes y simpatizantes en Cataluña, donde las carpas informativas del partido se han convertido en objetivo recurrente de grupos radicales de extrema izquierda y separatistas.

«Esto no es activismo, es puro fascismo de calle», señalaron fuentes del partido, que recuerdan que este tipo de agresiones no son aisladas.

En los últimos meses, VOX ha sufrido múltiples ataques a sus carpas en distintos puntos de Cataluña, desde insultos y pintadas hasta intentos de derribo físico de las instalaciones.

El partido ha presentado la correspondiente denuncia y exige a las autoridades que actúen con firmeza contra quienes pretenden silenciar a través de la violencia y las amenazas a quienes ejercen su derecho a participar en la vida política democrática.

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Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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