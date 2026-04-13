La auténtica historia del Peugeot de Sánchez: 20.000 km, multa a Begoña y revendido al llegar a Moncloa

Visualiza un coche veterano, un Peugeot 407 del año 2005, que atraviesa España cargado de ambiciones políticas.

Este vehículo no solo fue el medio que llevó a Pedro Sánchez de vuelta al poder, sino que también refleja las sombras que rodean su entorno: juicios pendientes y dimisiones recientes.

Adquirido en julio de 2005, justo cuando Sánchez comenzaba su andadura como concejal en el Ayuntamiento de Madrid, el Peugeot ha sido testigo de hitos tanto personales como profesionales.

En 2006, contrajo matrimonio con Begoña Gómez. En 2008, la pareja adquirió su primera vivienda en Pozuelo de Alarcón. Un año después, él llegó al Congreso como diputado. Sin embargo, también fue utilizado por Begoña: en ese mismo año, el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid registró una infracción de tráfico a su nombre. Intentó recurrirla, pero perdió y terminó pagando 150 euros.

Las complicaciones comenzaron en 2014. Sánchez pasó la ITV en Las Rozas el 16 de diciembre, con un total de 188.872 km en el odómetro. Esa cifra equivale a hacer el trayecto entre Santander y Tarifa más de mil veces. Su carrera parecía estancarse, pero Alfredo Pérez Rubalcaba le brindó un respiro con la ponencia económica del PSOE. En su «Manual de resistencia», Sánchez relata noches al volante, encuentros con militantes y kilómetros interminables.

La ruta hacia la reconquista

Dimitió en 2016 tras una rebelión interna. En Twitter escribió: «El lunes cojo mi coche para recorrer todos los rincones de España y escuchar». Ahí es donde entra lo que el PP ha denominado la banda del Peugeot: Sánchez al volante, acompañado por José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán. Un coche pequeño para cinco personas –cuatro figuras robustas encajadas–, pero resultó ser clave para su regreso a la secretaría general.

Los datos de la ITV son reveladores. El 14 de julio de 2016, antes de dimitir, y el 20 de noviembre de 2017, ya reelegido, el coche acumuló un total de 20.347 km más. Esto supone una media mensual de 1.271 km. Antes había recorrido desde diciembre de 2014 hasta julio de 2016 un total de 32.110 km (1.605 al mes). Así que rodó más como secretario general que durante esa «ruta mítica» hacia el regreso.

En el Senado, Sánchez se rió ante una pregunta realizada por una senadora sobre cuántas personas cabían: «¿De verdad? Depende del día». Mientras tanto, Koldo hacía las veces de chófer en el norte; Ábalos, como copiloto; y Cerdán, sentado detrás. En 2017, incluso Adriana Lastra posó junto al coche. Hoy resulta irónico: mientras tanto, Cerdán dimitió por comisiones en contratos; tanto Koldo como Ábalos enfrentan juicios por corrupción y cohecho.

Fecha clave Kilómetros Evento 16 dic 2014 188.872 ITV tras ponencia económica 14 jul 2016 ~220.982 Pre-dimisión 20 nov 2017 241.329 Post-reelección, ruta con la banda 20 nov 2018 241.329 Última ITV, ya sin uso

Vendido y olvidado

El Peugeot llegó a la Moncloa en 2018 durante la moción contra Rajoy. Allí cambió su viejo coche por uno oficial del Gobierno. El vehículo fue vendido el 19 de septiembre, justo cuando se abría a los ciudadanos. Su nuevo propietario lo tuvo solo un mes; luego lo adquirió un madrileño llamado Borja J.N., sin vínculos conocidos con Sánchez. Pasó la ITV en noviembre del mismo año con un total de 241.329 km recorridos; no se registró ni un kilómetro más desde entonces. Finalmente fue dado de baja voluntaria el día 10 de septiembre de 2024, mientras Sánchez volaba hacia China, acompañado por Xi Jinping en un Airbus.

La verdadera historia del Peugeot se narra con detalle en este reportaje de La Razón. Se trata de una trayectoria marcada por un ascenso lleno de equipaje pesado. Mientras tanto, queda claro que Sánchez es el único integrante del grupo que aún no ha pisado prisión; ha pasado del modesto automóvil a los aviones del Estado sin apenas mirar atrás. El Peugeot, pequeño para sus robustos ocupantes, narra no solo su camino hacia el Gobierno sino también las compañías que han dejado huella en él.

Ese vehículo que simbolizaba resistencia se ha convertido ahora en emblema del fracaso ajeno ¿Qué revelará la próxima ITV sobre nuestra política?