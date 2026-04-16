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TESH SIDI CRITICA LA MEDIDA PERO DEJA A LOS SUYOS SIN PODER ACCEDER AL PROCESO DE OBTENER LOS PAPELES DE RESIDENCIA

La servil saharaui de Sumar traga con las exigencias de Marruecos para excluir a los de su pueblo de la regularización masiva

Las redes estallan con la hipocresía de la diputada: "Sidi, ¿no te da vergüenza siendo saharaui? Los habéis dejado tirados"

Tesh Sidi.
Tesh Sidi.
Archivado en: Gobierno de España | Partidos Políticos | Política | Sumar | Tesh Sidi

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Antonio Naranjo

La pregunta de Antonio Naranjo que no responde el Gobierno: "¿Por qué Sánchez nacionaliza a lo loco a ilegales?"

Un ejercicio de hipocresía.

Y, por qué no decirlo, de servilismo hasta los extremos más insospechados.

La diputada de Sumar Tesh Sidi, de origen saharaui, denunció con dureza la exclusión de los apátridas —en su inmensa mayoría saharauis— del nuevo proceso de regularización extraordinaria de migrantes aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Mientras cientos de miles de inmigrantes en situación irregular accederán a los papeles de forma rápida, los saharauis quedan condenados a un limbo administrativo que les impide trabajar durante años.

La parlamentaria en el hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo no se mordió la lengua y consideró que se trata de «una política hecha a medida contra los saharauis y a petición de Rabat».

Según la parlamentaria, la decisión no fue casual ni técnica, sino fruto de las presiones marroquíes y del «consentimiento» de la izquierda, incluida la inacción de su propio espacio político.

La paradoja es mayúscula. Sumar y sus socios defendieron durante años la regularización masiva como una medida de justicia social.

Sin embargo, cuando llegó el momento de aplicarla, el colectivo saharaui —precisamente el que más representa a la diputada de Sumar— queda fuera por su condición de solicitantes de apatridia.

Tesh Sidi calificó la situación de «abusiva y escandalosa», recordando que estos migrantes tardan una media de tres años en obtener el estatuto de apátrida, un período en el que viven en la clandestinidad más absoluta, sin poder trabajar ni ejercer derechos básicos.

Pero la diputada de la formación de Yolanda Díaz no se fue de rositas porque fueron muchos quienes le recordaron a Sidi su condición de saharaui y, por tanto, la invitaron a tomar medidas al respecto:

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Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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