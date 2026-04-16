La servil saharaui de Sumar traga con las exigencias de Marruecos para excluir a los de su pueblo de la regularización masiva

Un ejercicio de hipocresía.

Y, por qué no decirlo, de servilismo hasta los extremos más insospechados.

La diputada de Sumar Tesh Sidi, de origen saharaui, denunció con dureza la exclusión de los apátridas —en su inmensa mayoría saharauis— del nuevo proceso de regularización extraordinaria de migrantes aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Mientras cientos de miles de inmigrantes en situación irregular accederán a los papeles de forma rápida, los saharauis quedan condenados a un limbo administrativo que les impide trabajar durante años.

La parlamentaria en el hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo no se mordió la lengua y consideró que se trata de «una política hecha a medida contra los saharauis y a petición de Rabat».

Según la parlamentaria, la decisión no fue casual ni técnica, sino fruto de las presiones marroquíes y del «consentimiento» de la izquierda, incluida la inacción de su propio espacio político.

La paradoja es mayúscula. Sumar y sus socios defendieron durante años la regularización masiva como una medida de justicia social.

Sin embargo, cuando llegó el momento de aplicarla, el colectivo saharaui —precisamente el que más representa a la diputada de Sumar— queda fuera por su condición de solicitantes de apatridia.

Tesh Sidi calificó la situación de «abusiva y escandalosa», recordando que estos migrantes tardan una media de tres años en obtener el estatuto de apátrida, un período en el que viven en la clandestinidad más absoluta, sin poder trabajar ni ejercer derechos básicos.

Pero la diputada de la formación de Yolanda Díaz no se fue de rositas porque fueron muchos quienes le recordaron a Sidi su condición de saharaui y, por tanto, la invitaron a tomar medidas al respecto:

Las penas con pan son menos penas 😉 pic.twitter.com/gkmJ4exW44 — El Gorrión (@MenudosPajaros) April 16, 2026

¿Cuánto más vas a seguir tragando sumisa, servil y callada @teshsidi ?👇 pic.twitter.com/7i6PiGfcAr — Solarstar (@Solarstar888) April 16, 2026

Que más te da,si vas a tragar igual que os tragasteis que regalara el Sáhara a Marruecos.Deja de hacerte la ofendida,mañana seguirás sentada en tu escaño — AmoaGuilleMostaza (@Amoaguillemosta) April 16, 2026

Primero reconocéis el plan de soberanía marroquí sobre el Sáhara en contra de lo que dice la ONU. Ahora los dejáis fuera de la regularización de inmigrantes por presión de Marruecos. Sidi, no te da vergüenza siendo saharaui. Los habéis dejado tirados. — Felipe II de España y I de Portugal (@ReyHabsburgo) April 15, 2026