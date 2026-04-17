Ayuso hunde a Armengol por sus mensajes con Koldo: «¡Le arranco la cabeza!»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, arremetió con dureza este viernes contra la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, por su presunta vinculación con las compras presuntamente fraudulentas de material sanitario durante la pandemia en el marco de la trama de corrupción conocida como el caso Koldo.

En un encuentro con directivos y representantes de empresas españolas celebrado en Bruselas, Ayuso reaccionó a la publicación de un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que revela decenas de mensajes entre Armengol y Koldo García.

Según el informe, la entonces presidenta balear contactó en varias ocasiones con el exasesor del exministro José Luis Ábalos para tratar asuntos relacionados con test PCR y mascarillas infantiles.

«Estamos hablando de casi 4 millones de euros de dinero público que se habría entregado a una trama en la que un asesor del Gobierno llama “cariño” a la tercera autoridad del país, a la presidenta del Congreso», denunció Ayuso.

La líder madrileña fue especialmente contundente al referirse al tono de los mensajes: «A mí me llama “cariño” un asesor de la Comunidad de Madrid y le arranco la cabeza».

La trama Koldo es una de las mayores causas de corrupción que salpican al Gobierno de Pedro Sánchez. Ayuso recordó que la Guardia Civil ha acreditado contactos reiterados entre la actual presidenta del Congreso y el exasesor, quien habría actuado como intermediario en contratos de material sanitario. «Esto no es una anécdota».

Cabe recordar que la tercera autoridad del Estado declaró por escrito ante el Supremo que no había tenido contacto con Koldo.