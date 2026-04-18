Feijóo se alinea con Machado y la reconoce como referente legítimo de Venezuela

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, recibió este viernes en la sede nacional de Génova a la dirigente opositora venezolana María Corina Machado, en una cita marcada por el respaldo político explícito tras su reciente reconocimiento con el Premio Nobel de la Paz.

Machado llegó poco antes de las 11 de la mañana, donde fue recibida personalmente por Feijóo, quien destacó su figura como símbolo de coraje frente al régimen venezolano. El encuentro forma parte de la agenda europea de la líder antichavista, que incluye contactos con figuras clave como Emmanuel Macron, Giorgia Meloni y el primer ministro neerlandés, Rob Jetten.

Tras la reunión, el líder del PP dejó clara su posición: considera a Machado como la verdadera ganadora de las elecciones en Venezuela y, por tanto, como la representante legítima del país. En ese sentido, aseguró que su partido se sitúa del lado de la dirigente venezolana y del pueblo que reclama un cambio democrático.

Feijóo reclamó además que Machado pueda regresar a su país y defendió la necesidad urgente de convocar elecciones libres, con un calendario definido y garantías. También subrayó que España debe posicionarse junto a las democracias de Hispanoamérica, lanzando una crítica indirecta al Gobierno al aludir a episodios vinculados con dirigentes del chavismo en territorio español.

La agenda de Machado en Madrid continuará con nuevos encuentros institucionales. Este sábado se reunirá con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, mientras que el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, le entregará la Llave de Oro de la ciudad en un acto oficial previsto para la tarde.

Sin embargo, en su paso por España no figura una reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La propia Machado descartó ese encuentro al considerar que no es el momento adecuado, insistiendo en que su prioridad es avanzar en el objetivo de lograr la libertad en Venezuela.