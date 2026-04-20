El masaje de Diana Morant y Pilar Bernabé (PSOE) a ‘cabestrillo Santaolalla’ se les va de las manos: «¡Eres un símbolo contra el machismo!»

¡Qué circo!

Las dos principales caras visibles del PSOE valenciano, la ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV, Diana Morant, y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, no pudieron resistirse al impulso de convertir a Sarah Santaolalla en la nueva heroína feminista del régimen.

El resultado fue un vídeo tan empalagoso que rozó lo paródico.

En un encuentro que pareció más un acto de fe que un acto político, las dos dirigentes socialistas se lanzaron a un ejercicio de adulación desmedida hacia la tertuliana de TVE, conocida últimamente como ‘cabestrillo Santaolalla’ por el aparatoso soporte que lució varios días en el brazo tras denunciar una falsa agresión del periodista Vito Quiles.

La candidata del PSOE valenciano no se midió a la hora de elogiar a la pareja de Javier Ruiz:

Le tocas el corazón a muchas mujeres de muchas generaciones de este país. Hay mujeres que se han sentido muy encerradas y te ven como ese símbolo de la lucha contra el machismo y el acoso. Eres un referente para las mujeres jóvenes.

El mensaje fue claro: quien ose cuestionar la versión de Santaolalla no solo ataca a una persona, sino que atenta contra todo el feminismo oficial.

El vídeo, grabado un acto del PSOE en Barcelona, mostró a Morant y Bernabé rodeando a Santaolalla con sonrisas y gestos de complicidad absoluta.

Lo que empezó como un saludo de cortesía terminó convertido en un masaje en toda regla al victimismo selectivo: una supuesta agresión que ha generado más memes y preguntas incómodas sobre qué brazo le dolía exactamente, cuándo se cambiaba el cabestrillo o por qué no hubo informe médico concluyente que condenas unánimes.

En redes sociales, el troleo contra la ministra de Ciencia y la delegada del Gobierno en Valencia fue, sencillamente, colosal:

Como si fuerais las primeras políticas.

Y lo Sara Pérez Santaolalla es más viejo que el hilo negro.

Lo de que desde el gobierno de España se haya dado órdenes para pagar sueldos y pisos a las follamigas de ministros, solo lo habéis hecho vosotras. — El Bim Bam Bum 🇪🇸 (@el_bimbambum) April 19, 2026

Avanzar para las mujeres es apoyar el Islám?.

Todo lo que hicieron vuestras madres y abuelas lo vais a mandar a tomar por cu…. pic.twitter.com/o97m3q3DC9 — juan carlos sanchez chain (@juancar520_juan) April 19, 2026