Ione Belarra (Podemos) se parapeta en una extrabajadora de Mercadona para volver a echar mierda sobre Juan Roig

Está obsesionada.

Exactamente como su partido.

Ione Belarra (Podemos) sigue con su particular guerra contra Juan Roig.

El empresario valenciano, fundador y dueño de Mercadona, continúa en el punto de mira de la formación populista que ya no sabe a qué argumento recurrir para tratar de denostarle.

La última ocurrencia de la diputada morada, la misma que trató de entrar con todo su papo en Navantia sin ningún tipo de autorización, ha sido la de parapetarse en una extrabajadora de la cadena de supermercados para que raje de lo lindo en contra de Juan Roig.

El problema es que todo lo que denunció la que fuera empleada de Mercadona no fueron más que lugares comunes e insinuaciones.

Pero pruebas fehacientes o documentos que mostrar, nada de nada.

Seguro que has escuchado que Mercadona paga salarios altos y da una semana extra de vacaciones. Aquí Carolina desmonta todas esas mentiras de Juan Roig.https://t.co/O6TMNSiXHJ pic.twitter.com/uHdWyghhO5 — Ione Belarra (@ionebelarra) April 20, 2026

Porque, según Belarra, lo de los salarios altos o la semana extra de vacaciones es poco menos que una invención.

Y, aunque la propia Carolina denunció en el vídeo que esa remuneración y esos días de más de vacaciones brillaban por su ausencia, al final sí que tuvo que reconocer que esas gratificiones existían, pero siempre y cuando se cumplieran unas condiciones, entre ellas la de llevar unos años en la plantilla de la empresa valenciana.

La parlamentaria de Podemos quiso centrar así la cuestión:

Bueno, yo creo que el señor Juan Roig gasta mucho dinero en propaganda y se suele escuchar lo bien que cobran los trabajadores de Mercadona, que vais a tener una semana más de vacaciones. ¿Esto es cierto?

La extrabajadora aseveró que todo era propaganda para dar una imagen amable de Mercadona:

A ver, a Mercadona le gusta mucho la publicidad beneficiosa para ellos. En este caso, hace muchos publicreportajes. Son cosas que parecen información y son propaganda. Sí, nada, efectivamente, al final es una publicidad beneficiosa para ellos porque el trabajador de a pie y un trabajador que empieza de nuevo en Mercadona no cobran esas cantidades. Eso lo puede llegar a cobrar una persona veterana. Por lo tanto, una persona que lleva un año o dos años en la empresa para nada cobra eso que nos quieren hacer ver. Una persona que acabe de entrar podrá cobrar unos 1.000 euros, 1.100 euros. Luego ya sí que es verdad que cuando ya llegas a ser veterano puedes llegar a cobrar unos 1.500 euros, 1.600 euros, dependiendo de los años que tú llevas y a los tramos, hasta el quinto tramo.

También puso en tela de juicio el pago de las primas: