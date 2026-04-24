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LA FORMACIÓN DE SANTIAGO ABASCAL NO SE ACHANTA FRENTE A LAS AMENAZAS

VOX en Barcelona acusa al alcalde Collboni (PSOE) de alentar la última agresión contra sus cargos y afiliados

Gonzalo de Oro: "Algunos malnacidos irresponsables alimentan día sí y día también el odio contra nuestro partido"

Archivado en: Partidos Políticos | Política

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La formación en Barcelona estalló contra el actual alcalde, Jaume Collboni (PSC-PSOE), tras el último episodio de violencia sufrido por cargos electos y simpatizantes de la formación. Entre los dirigentes agredidos se encontraba la diputada de VOX en el Parlamento de Cataluña Júlia Calvet.

Según denunciaron desde el partido, el señalamiento constante desde las instituciones no solo estigmatiza a sus votantes, sino que actúa como un «semáforo en verde» para los grupos extremistas que operan en Cataluña.

El presidente del grupo municipal, Gonzalo de Oro, fue tajante al vincular la retórica del Gobierno municipal con la inseguridad física que sufren sus integrantes:

No es un hecho aislado. Es el resultado de meses de cordones sanitarios y de un discurso que nos deshumaniza. Collboni es responsable por acción u omisión.

VOX anunció que no dará un paso atrás y que reforzará su presencia en todos los distritos, especialmente en aquellos donde el acoso es más intenso. Exigieron a Collboni una rectificación pública y que garantice la seguridad de todos los ciudadanos, independientemente de su carné político:

Mientras el PSC siga mirando hacia otro lado para no molestar a sus socios de izquierda radical y separatista, los demócratas seguiremos desprotegidos.

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