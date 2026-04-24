VOX en Barcelona acusa al alcalde Collboni (PSOE) de alentar la última agresión contra sus cargos y afiliados

Otra agresión contra VOX en Cataluña.

La formación en Barcelona estalló contra el actual alcalde, Jaume Collboni (PSC-PSOE), tras el último episodio de violencia sufrido por cargos electos y simpatizantes de la formación. Entre los dirigentes agredidos se encontraba la diputada de VOX en el Parlamento de Cataluña Júlia Calvet.

Según denunciaron desde el partido, el señalamiento constante desde las instituciones no solo estigmatiza a sus votantes, sino que actúa como un «semáforo en verde» para los grupos extremistas que operan en Cataluña.

El presidente del grupo municipal, Gonzalo de Oro, fue tajante al vincular la retórica del Gobierno municipal con la inseguridad física que sufren sus integrantes:

No es un hecho aislado. Es el resultado de meses de cordones sanitarios y de un discurso que nos deshumaniza. Collboni es responsable por acción u omisión. Algunos malnacidos irresponsables alimentan día sí y día también el odio contra @vox_es

Y no hay una semana sin ataques, ni una condena de los que la azuzan.

¡Ni una! Quizás porque son aun más hijos de p… los que señalan que los que ejecutan. #SinMiedoANadaNiANadie https://t.co/j7zc6cO2uP — Gonzalo de Oro 🇪🇦 (@gonzalodeoro) April 23, 2026 En el día más bonito del año, de nuevo, una turba de antifas ha atacado la carpa de @vox_es de #SantJordi y los @mossos han tardado más de 20 min en llegar. El capo Collboni pide ‘máxima beligerancia’, sus sicarios obedecen y la policía no aparece. BCN como Chicago, años 30 pic.twitter.com/wbWxeqemdH — Gonzalo de Oro 🇪🇦 (@gonzalodeoro) April 23, 2026

VOX anunció que no dará un paso atrás y que reforzará su presencia en todos los distritos, especialmente en aquellos donde el acoso es más intenso. Exigieron a Collboni una rectificación pública y que garantice la seguridad de todos los ciudadanos, independientemente de su carné político: