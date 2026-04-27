Hooligans de ultra izquierda boicotean y amenazan a VOX en un acto en Vallecas

Una vez más, la extrema izquierda demuestra su intolerancia y su rechazo visceral a la democracia.

Un grupo de hoolingans radicales, vinculados a los entornos antifascistas y a ultras del Rayo Vallecano conocidos como bukaneros, boicotearon con amenazas y violencia un acto político de VOX en el barrio madrileño de Vallecas este domingo 26 de abril de 2026, impidiendo el ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión y reunión.

Los militantes y simpatizantes de VOX, que acudieron al evento para defender sus ideas y conectar con los vecinos del distrito, se encontraron con un clima de hostilidad premeditada. Los agitadores de ultra izquierda, al grito de “¡Fuera de nuestro barrio!”, rodearon el lugar del acto, profirieron amenazas directas y generaron un ambiente de intimidación que obligó a reforzar el dispositivo de seguridad.

Los radicales no se limitaron a protestar: lanzaron insultos, intentaron impedir el acceso de los asistentes y crearon un escenario de coacción propio de regímenes totalitarios. Este boicot no es un hecho aislado, sino la continuación de una estrategia sistemática de la izquierda radical para silenciar a cualquier voz disidente que se atreva a pisar sus feudos tradicionales.

Vallecas, convertido desde hace décadas en un bastión de la izquierda más rancia y subvencionada, vuelve a mostrar su verdadera cara: la de la intolerancia violenta contra quienes defienden la unidad de España, la ley y el orden, y la libertad frente al multiculturalismo impuesto y la agenda woke.

Desde VOX denunciaron enérgicamente estos hechos, recordando que no se trata de simples “manifestantes pacíficos”, sino de auténticos matones que utilizan la violencia y la amenaza como herramienta política.

La Policía Nacional tuvo que intervenir para garantizar la seguridad de los asistentes. Mientras los medios progresistas intentan blanquear estos incidentes como “protestas vecinales”, la realidad es clara: un sector de la ultra izquierda no tolera que VOX ejerza su derecho democrático en ningún rincón de España. El periodista de OKDiario, Cake Minuesa, sufrió de primera mano este ataque por parte de este grupo de violentos.

Nosotros vamos a seguir yendo a todos los barrios.

Hablando con todos.

Ni un paso atrás 🇪🇸 pic.twitter.com/WCzzmJxJp0 — Cristian Toro (@TORO_CT7) April 26, 2026

❌ Matones bukaneros boicotean bajo amenazas un acto de Vox en Vallecas: «¡Fuera de nuestro barrio! ¡Fascistas no!» 📲 Reportaje completo: https://t.co/bFeceHpU9x pic.twitter.com/b6QzNofZy3 — okdiario.com (@okdiario) April 26, 2026

¡FUERA FASCISTAS de nuestros BARRIOS!BUCANEROS del RAYO intentan impedir la carpa informativa de VOX en la plaza de Puerto Rubio.@Isabelperezmoi1 @madrid_vox @vox_es pic.twitter.com/zqNl70tNnV — Cake Minuesa (@cakealatake) April 26, 2026